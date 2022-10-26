鄭運鵬：選舉當五五波在打 全力做到一百分

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（中央社記者葉臻桃園26日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，當作五五波的選舉來打，才可以讓團隊更積極，但他們不會受到各種民調的影響，會全力做到一百分，相信守住桃園是他們的責任。

國民黨桃園市長參選人張善政的選舉宣傳車21日晚間闖紅燈、差點撞到機車騎士，22日的造勢晚會也造成公園草皮破壞。張善政競選辦公室昨天說，已要求不得再有違規行徑、向機車騎士致歉，草皮部分也協同廠商儘速恢復原貌。

鄭運鵬上午出席行程接受媒體聯訪時表示，使用公共設施之後的復原，是每個使用者的義務，希望張善政團隊要還給市民一個好的活動空間。至於張善政態度傲慢、聽不進別人的意見，好像本來就是這樣，連對手都不尊重，也很難尊重市民。

媒體詢問，有報導指出鄭運鵬和張善政民調五五波，民進黨中央有下令要全力保桃園。鄭運鵬表示，每一個縣市對民進黨來說都非常重要，桃園是桃園市長鄭文燦執政2任、成績很好，又是在北台灣、直轄市，對民進黨、他和鄭文燦來說責任更加重大，希望好成績可以延續下去。

鄭運鵬表示，當作五五波的選舉來打，才可以讓團隊更積極，相信守住桃園、讓桃園市民肯定鄭文燦，珍惜2任8年的進步是他們的責任，中央黨部也希望他們要用這樣的心態去全力守住桃園的進步。

鄭運鵬也說，他們的選舉不會受到各種民調的影響，按照既定的角度，全力做到一百分，這就是他們選舉的步驟。相信國民黨也把局勢當作五五波，對桃園也是認為要志在必得、全力搶攻，所以才會複製2018年前高雄市長韓國瑜的模式套用在桃園上面。（編輯：李錫璋）1111026