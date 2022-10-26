蔡英文廟口開講力挺陳時中 讚他有料又有誠意

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）民進黨主席蔡英文今天出席民進黨台北市長參選人陳時中舉辦的廟口開講活動，她聽完陳時中暢談38分鐘政見後，大讚陳時中有料且有誠意，呼籲鄉親幫忙，讓陳時中的票超過她的票。

陳時中今天晚間與市議員參選人梁文傑、陳怡君、顏若芳及王世堅到大稻埕慈聖宮舉辦「阿中廟口開講」活動，內政部長徐國勇及民進黨主席蔡英文均到場力挺。

陳時中向參與民眾表示，他的團隊常常提醒他要多笑一些，希望在大同區鄉親的幫助下，他能帶著笑容進到市政府，讓市民一起開心笑。

陳時中接著講述國際事務局、捷運路網建設、都市更新、挺樂齡、撐青年、助成家、愛兒童等政見，過程中不時向蔡英文請託，將來要助他一臂之力。

陳時中最後呼籲民眾支持18歲公民權，他用12萬分的誠意拜託大家讓他入主北市府，將來會用12萬分的謝意在市府裡把事做好，讓台北更好、台灣共好。

蔡英文致詞時說，她剛剛坐在底下聽，有點同情民眾，「因為你們要去拉票、幫他講政見」，還建議陳時中「你就印一印給他們，讓他們發」。

蔡英文表示，她今天來是要向大同區的鄉親道謝，因為她選總統選了3次，大同區的支持率都是全北市最高，貢獻許多選票。

蔡英文說，市長選舉投票日進入倒數，希望支持她的鄉親也投給陳時中，「我一點都不在乎他的票超過我的票」，呼籲鄉親幫忙，讓陳時中的票超過蔡英文的票。

蔡英文指出，她有3件與陳時中一起做過的事要跟大家分享，首先是她擔任行政院副院長時，陳時中是衛生署副署長，當時陳時中在推動二代健保，這條路非常長且困難，但陳時中卻願意改革，讓所有人都能得到照顧。

蔡英文表示，長照2.0的預算從2016年的新台幣50億元提升到現在600億元，明年更編列了649億元；長照服務對象也從10萬人增加到逾40萬人；日照中心更從700個擴增到逾1萬個，都是陳時中擔任衛福部長時達成的。

蔡英文也說，大家一起走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，當時每天下午2時打開電視，第一個畫面就是陳時中的撲克臉，陳時中在這段艱辛且漫長歷程中，帶領龐大團隊照顧全台灣人民，領導力相當不得了。

此外，蔡英文表示，找市長就要找會領導的，還要找耐操、忍辱負重、能夠承受壓力且有堅定意志力的，這個人就是陳時中，「他開的政見支票，我有信心他做得到」，陳時中若當選，一定會努力讓人民快樂幸福。（編輯：張芷瑄）1111026