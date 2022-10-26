更多編輯台推薦新聞：
岳父財力雄厚妻富過女王 英新相蘇納克生活豪奢
國際

岳父財力雄厚妻富過女王 英新相蘇納克生活豪奢

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢
生活

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

陳時中吃播叫戰黃偉哲 一起PK南北滷肉飯

2022/10/26 22:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北26日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天晚間進行「吃播」，並在品嚐到蚵仔滷肉飯後向台南市長黃偉哲下戰帖，表示台北的小吃絕對不輸台南，「我覺得應該是台北的比較好吃」。

陳時中今天晚間在臉書吃播（直播吃飯），嘗試網友推薦的美食，同時與網友分享心內話。他先拿出太太孫琬玲準備的環保餐具，舀起麻油雞湯中的腰子一口咬下，「嗯！很脆」、「我要跟太太講說這湯匙有一點小」。

陳時中邊吃邊說，下次希望能找幾名網友一起吃，因為一個人吃看起來好像有點奇怪，且好東西要跟好朋友分享。

在大啖蚵仔煎、豬肚湯、滷味、炸物拼盤等美食過程中，陳時中向黃偉哲及台南網友叫戰，他說，大家都說台南小吃很好吃，「我敢講台北的小吃絕對不輸，多樣性也不輸」。

陳時中接著指向一碗蚵仔滷肉飯，問網友「這個台南有嗎？縱使有，是你們的比較好吃，還是我們的比較好吃？我覺得應該是台北的比較好吃。」

直播最後，陳時中詢問下次直播的時間，並提醒幕僚要找幾名網友一起吃美食。陳時中也不忘關心線上觀看人數，幕僚回應，跟上次一樣，最多人時大約1500人。（編輯：張芷瑄）1111026

陳時中
蔡英文廟口開講力挺陳時中 讚他有料又有誠意 民進黨：南部執政縣市穩定 拚突圍北市守住基桃竹
黃偉哲
民進黨台南市黨部：逾5成市民盼黃偉哲續任 台南舊魚市場面臨拆除引熱議 黃偉哲：維持風貌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族