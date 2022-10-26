陳時中吃播叫戰黃偉哲 一起PK南北滷肉飯

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天晚間進行「吃播」，並在品嚐到蚵仔滷肉飯後向台南市長黃偉哲下戰帖，表示台北的小吃絕對不輸台南，「我覺得應該是台北的比較好吃」。

陳時中今天晚間在臉書吃播（直播吃飯），嘗試網友推薦的美食，同時與網友分享心內話。他先拿出太太孫琬玲準備的環保餐具，舀起麻油雞湯中的腰子一口咬下，「嗯！很脆」、「我要跟太太講說這湯匙有一點小」。

陳時中邊吃邊說，下次希望能找幾名網友一起吃，因為一個人吃看起來好像有點奇怪，且好東西要跟好朋友分享。

在大啖蚵仔煎、豬肚湯、滷味、炸物拼盤等美食過程中，陳時中向黃偉哲及台南網友叫戰，他說，大家都說台南小吃很好吃，「我敢講台北的小吃絕對不輸，多樣性也不輸」。

陳時中接著指向一碗蚵仔滷肉飯，問網友「這個台南有嗎？縱使有，是你們的比較好吃，還是我們的比較好吃？我覺得應該是台北的比較好吃。」

直播最後，陳時中詢問下次直播的時間，並提醒幕僚要找幾名網友一起吃美食。陳時中也不忘關心線上觀看人數，幕僚回應，跟上次一樣，最多人時大約1500人。（編輯：張芷瑄）1111026