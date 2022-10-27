賴清德站台推薦：鄭運鵬是桃園市長最好接棒人選

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（中央社記者葉臻桃園27日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天舉辦「好的幹事長－就是好市長」記者會。副總統賴清德出席時表示，幹事長就是要訓練來「幹市長」，桃園進步速度快，鄭運鵬是最好的接棒人選。

鄭運鵬上午舉辦「好的幹事長－就是好市長」記者會，賴副總統、屏東縣長潘孟安、桃園市長鄭文燦皆出席與會。

賴副總統致詞時表示，擔任民進黨團幹事長，要代表黨團參與朝野協商，要有抗壓、協調、領導、解決問題的能力，「幹事長就是要訓練來幹市長」，出來當市長不但能有國家的高度，也能帶領團隊效率施政。

副總統說，鄭運鵬的幹事長經歷很重要，更何況鄭運鵬是近幾年來，在民進黨黨團內，幹事長任期最久、公認表現最好的幹事長；過去鄭文燦推動的重大建設，都有鄭運鵬從中協助，鄭運鵬也曾為了桃園鐵路地下化，特別來找他討論。

賴副總統也說，總統蔡英文曾跟他說，桃園是國門之都，桃園好，台灣就會好，希望行政院大力支持桃園建設；鄭文燦是有史以來爭取預算最多的桃園市長，桃園進步速度快，要找一個最好的人選、鄭運鵬來接棒鄭文燦，讓發展繼續。

鄭運鵬致詞時表示，現在是民意的時代，也是需要政府當人民靠山的世代，擔任過幹事長，到地方當首長才會知道地方的需要；2018年民進黨執政經歷過大困境，當時國民黨利用前高雄市長韓國瑜來扭曲高雄，如果現在桃園市民給了國民黨機會，過去的市政突破、建設，都會停頓，就像4年前的高雄。

潘孟安致詞時表示，投給鄭運鵬是為了下個世代的桃園，當桃園面對國際、國門的競爭，如果沒有人能引領桃園邁向新都會時代，一切都會走回頭路；鄭文燦改變了桃園，讓鄭運鵬接棒將如虎添翼。

鄭文燦致詞時表示，鄭運鵬協調、溝通能力好，能夠傾聽不同的需求，讓預算、政策在立法院通過；鄭運鵬嫻熟中央制度，能跟中央做最好的搭配，鄭運鵬當市長，能做得比他更好，桃園市民能放心。（編輯：李錫璋）1111027