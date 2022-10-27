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首頁 / 政治

美方重申重視台海和平 外交部：歡迎與由衷感謝

2022/10/27 13:09
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（中央社記者陳俊華台北27日電）美國與新加夥伴對話聯合聲明首納台海議題。外交部發言人歐江安今天說，美方一再重申高度重視台海維持和平穩定，要表示歡迎與由衷感謝，將持續強化自我防衛能力，維護台海安全。

美國與新加坡25日在華府召開戰略夥伴對話，討論多項雙邊、區域議題。雙方會後聯合聲明首次納入台海議題，美方重申台海分歧須和平解決，新加坡則強調穩定美中關係的重要性。

外交部上午舉行例行記者會，歐江安表示，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）26日在東京與日本及南韓三方會談時，雪蔓說，美日韓一致認為台灣海峽必須保持和平，確保台灣自衛能力。

歐江安說，此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最近多次示警，指中國不再接受台海現狀，將對台灣加強施壓；布林肯強調，美國堅持須以和平方式處理及解決歧見，不得片面改變現狀、尤其是使用武力，美國對台海和平穩定有持久利益。

歐江安指出，這幾件事可以一起來看，美方一再重申，美國高度重視台海維持和平穩定、台海現狀不得被片面改變、兩岸歧見必須以和平方式解決而非訴諸武力，美國並將與盟友合作確保台灣自我防衛能力，外交部表示歡迎與由衷感謝。

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歐江安說，今年8月以來，中國無端在台灣海空域進行實彈軍演、升高對台軍事挑釁行動，美國政府已經多次以具體行動，包括公開發言及聯合理念相近國家發表聲明等，展現美方對維繫台海和平穩定的高度重視，以及美國對捍衛台海現狀的堅定支持與不變承諾。

歐江安表示，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，政府將持續強化自我防衛能力，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與日本等理念相近國家與夥伴加強合作，維護台海安全、國家主權與尊嚴、自由民主體制，以及印太地區的自由開放與和平穩定。（編輯：翟思嘉）1111027

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