時力拚18歲公民權修憲複決 籲研議確診者投票機制

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（中央社記者王揚宇台北27日電）18歲公民權修憲複決將於11月26日與地方公職人員選舉合併舉行。時代力量今天指出，要通過修憲複決的門檻極高，呼籲中選會、指揮中心盡快研議確診隔離者投票機制，以利本案順利通過。

立法院會3月表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。後續將交由公民複決，這也是首次修憲案交由公民複決，但通過門檻極高，需要得到超過965萬張同意票。

時代力量黨主席、立委陳椒華及台灣青年民主協會理事長張育萌等人今天召開「18歲修憲公投差一點！隔離投票是關鍵！」記者會，說明相關訴求。

陳椒華說，要通過18歲公民權修憲複決並非遙不可及，每一名選民的投票都至關重要。然而受本土疫情影響，中選會日前公告確診者不得投票，預估將有20萬至30萬人因確診隔離而無法行使投票權。

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陳椒華表示，中選會應正視30萬確診隔離者無法投票的問題，盡快與中央流行疫情指揮中心共同研議，協調出可以讓確診隔離者投票的方案，不要任意侵害人民的基本權利，更不要因此影響到18歲公民權公投複決。

張育萌表示，今年不只有地方選舉，還有18歲公民權的修憲複決，這是台灣第一次進行這麼高門檻的絕對多數公投，然而中選會卻沒有積極與選民溝通這次公民複決的重要性，呼籲中選會盡速規劃確診隔離者的投票機制，別拿台灣的憲政改革和18歲年輕人的投票權開玩笑。（編輯：蘇志宗）1111027