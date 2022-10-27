江聰淵關心校園環境改善 林姿妙頒藝師認定證書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（前右3）27日到宜蘭國中關心周邊人行道改善工程，並盼校園也能結合人本與休閒，成為成為縣民公園和休憩場所。（宜蘭市公所提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天在宜蘭國中關心周邊人行道改善工程，盼校園能結合人本與休閒，成為縣民公園和休閒場所。對手林姿妙則頒授認定證書予5名藝師，感謝藝師付出。

宜蘭市公所表示，宜蘭國中因學校圍牆及人行道有樹木植生於步道中央，使得樹根盤據寬幅不足，對學生上下課或居民造成不便，公所日前獲內政部營建署補助新台幣1624萬餘元，加上自籌款，共斥資1934萬元改善。

公所指出，預計在宜蘭國中周邊施作約700公尺環狀人行通學步道，主要工項有改善人行鋪面、圍牆打除、孔蓋及管線調整、綠植美化、更新照明設施等，工程已於24日開工，預定明年3月完工。

江聰淵今天前往宜蘭國中瞭解工程進度，接受媒體聯訪表示，公所運用營建署補助新台幣1600萬餘元經費，預計150個日曆天完工，工程要將學校3面圍牆拆除，圍牆也曾經是他就讀時期爬牆的地方，圍牆拆除後開放性更為充足，整體也更美觀。

江聰淵表示，公所在這段期間也與校方協調，施工期間若學校有安排考試或重要課程時，會改採靜音工項，平日也會將噪音降至最低，希望不要影響師生上課。

宜蘭縣政府今天則舉辦「宜蘭縣無形文化資產暨保存技術保存者」授證典禮，由宜蘭縣長、國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙頒授認定證書予5名藝師。

林姿妙致詞表示，城市進步和發展要以文化為墊底，謝謝藝師們付出和奉獻專業，將宜蘭縣文化奠定良好根基，讓宜蘭發光發熱，宜蘭縣也因為有藝師們感到非常光榮。

縣府文化局表示，縣府分別於民國110年登錄認定傳統工藝「泰雅族南澳群傳統織布工藝」保存者Bakan Nawi彭秋玉，111年登錄認定傳統工藝「製鑼工藝」及保存技術「製鑼技術」保存者林烈輝、林烈旗，及登錄認定李阿質、陳李美娘為傳統表演藝術「北管戲曲」保存者。（編輯：方沛清）1111027