鄭麗君當分身掃街拜票 對林佳龍選情有信心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

由於民進黨新北市長參選人林佳龍確診COVID-19，前文化部長鄭麗君28日身穿寫著林佳龍的1號背帶到新莊裕民市場掃街，向店家一一問好，懇請票投林佳龍。中央社記者高華謙攝 111年10月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北28日電）前文化部長鄭麗君今天代表民進黨新北市長參選人林佳龍到新莊拜票。她說，與林佳龍是大學就認識的老戰友，身為學妹義不容辭當分身，對林佳龍非常有信心，「他準備好了」。

由於林佳龍確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），鄭麗君上午在林佳龍競選辦公室發言人李坤城與民進黨籍新北市議員鍾宏仁等人陪同下，身穿寫著林佳龍的1號背帶到新莊裕民市場掃街，除了門口攤商外，鄭麗君也走進店家一一問好，懇請票投林佳龍，得到不少鄉親支持。

鄭麗君掃街前接受媒體聯訪表示，以前也曾掃街拜票，不過都是陪著參選人。她與林佳龍是大學時代認識的老戰友，林佳龍是她非常敬重的大學長，還曾經影響她從政，因此前幾天知道林佳龍確診後，當然義不容辭當林佳龍的分身，代替林佳龍向新北市民問候拜票。

鄭麗君說，她過去擔任文化部長4年期間，每天到新莊上班，對新莊與新北市特別有感情，今天也希望推薦她心目中最理想的新北市長人選林佳龍，林佳龍具國會、中央與地方首長完整資歷，深具國際視野，是有理念與完整政策規劃執行能力的全方位領導人，也有服務人民的熱忱與使命感，短時間內提出很多市政政策，及首都圈發展願景，相信林佳龍是未來最好的新北市長。

另外，鄭麗君說，今天出門前有與林佳龍通電話，林佳龍有比較退燒，聲音聽起來依然鬥志高昂，還說了很多對新北市的理想，讓她非常感動。

媒體詢問怎麼看新北市選情，鄭麗君表示，她認識的林佳龍是只要懷抱理想就會實踐到底的人，林佳龍已經準備好了，她對林佳龍非常有信心，現在要做的是大家動起來當林佳龍分身，全力支持林佳龍順利當選。（編輯：李錫璋）1111028