鄭運鵬：被說傾中很荒謬 凸顯國民黨兩岸立場矛盾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園29日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，國民黨用他10多年前經商的背景說他傾中，是一件很荒謬的事。國民黨桃園市長參選人張善政遇到事情都躲在別人後面，才是奇怪又不負責任。

鄭運鵬今天接受媒體聯訪時表示，即使國民黨抹紅他，也不會排除掉張善政和國民黨傾中、要產業出走到中國去投資的事實，抹紅他和民進黨，是凸顯國民黨自己荒謬的兩岸立場矛盾，「我覺得滿可笑」。

鄭運鵬也說，張善政遇到事情都躲在別人後面，例如行政院農業委員會研究案爭議，張善政把宏碁公司推到第一線，躲在後面不願意說明，這個才是一個奇怪和不負責任的做法。

鄭運鵬說，張善政和反獨促統的一些傾中小黨的關係，也不說明清楚，反而放任網軍和參選人不斷的抹紅他，不曉得這樣的作法到底對國民黨的選舉有什麼意義，希望張善政不要躲在後面，自己好好說明清楚。

媒體詢問，台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭網友爆料，指她曾在中國大陸申請專利時，地址寫「中國台灣」。

鄭運鵬表示，到目前為止的資料，包含台灣很多大企業，他們要透過「專利合作條約」（PCT）申請國際專利的時候，因為台灣不是會員國，必須要透過中國，所以地址就會被改成中國台灣或是其他格式。

鄭運鵬說，他看到的是台灣遇到的困境，國民黨看到的是要照中國的意思，同樣一件事情對台灣來說，他們看到的是打壓、必須要突破，國民黨看到的是要大家逆來順受，這是完全不同的走向。

鄭運鵬也說，從來不會說國民黨賣台，只是說兩岸關係上面，他們主張是希望台灣保持獨立自主的宣言，和現在經濟發展很好的技術優勢，國民黨一向是傾中、兩套標準，相信國民黨大概不會去質疑高虹安同樣的事情。（編輯：李錫璋）1111029