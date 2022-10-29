謝國樑後援總會成立 朱立倫到場力挺

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑後援總會今天成立，國民黨主席朱立倫出席致詞指出，民進黨用各種「奧步」想贏得選舉，讓謝國樑當選，就是正義、民主的勝利。

謝國樑後援總會今天下午成立，朱立倫、中廣董事長趙少康、國民黨前台北市議員羅智強等人到場相挺。

朱立倫指出，民進黨選舉靠「奧步」，只有靠抹黑、造謠、攻擊才有機會，因為比人才、比學歷、比經歷都比不過國民黨的參選人，民進黨用各種「奧步」想贏得選舉，請大家發揮正義最大力量，投給國民黨的參選人，讓謝國樑當選，就是正義的當選，就是民主的勝利。

朱立倫表示，這次選舉要靠大家的努力，國民黨沒有中央執政的資源，沒有民進黨掌控的媒體，只有靠大家相互幫忙，每名國民黨員都會幫忙謝國樑，國民黨一定會勝利成功。

謝國樑致詞指出，這次他一定會勝選，請大家支持他，作為他的後盾，就好像電影「美國隊長」的盾牌一起打贏這場選戰。大家可以看到基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人蔡適應因為選舉不斷抹黑他，抹黑是因為沒有信心，因為快要失去這場選舉。

謝國樑表示，他一直以來都是用正面選舉作為選戰主軸，11月26日就是撥亂反正的日字，也是邪不勝正的日子，請大家團結在11月26日一起贏得勝選。（編輯：戴光育）1111029