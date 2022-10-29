許信良：20大後美中關係將緩和 習近平不會貿然攻台

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（中央社記者溫貴香台北29日電）前民進黨主席許信良指出，中共總書記習近平在20大已解決個人權力問題，現開始要處理國家問題，美中關係將會緩和；中共對台動武等於跟美國打仗，習近平不會蠢到在第3任剛上任，就跟美國開戰。

中共20大日前閉幕，中共總書記習近平3連任總書記職務，且中共中央政治局常務委員會新成員均為「習家班」。對於未來中國政治局勢，許信良認為，習近平解決了20大前的個人權力問題，現開始要處理國家問題，畢竟中國經濟不佳且與全世界為敵，內外都是敵人。

在美中台關係上，許信良不認為中國這幾年內會想要對台灣發動戰爭，他援引季辛吉的看法說，中國在20大後一定會改變，美中關係會和緩，畢竟跟台灣打仗，就是跟美國打仗，習近平不會愚蠢到在第3任剛上任，就跟美國打仗。

他分析說，對台動武就是跟美國對抗，習近平提出的新思想、中國式現代化、中華民族偉大復興與人類命運共同體等理想，都不是生前可完成的；習近平辛苦十年得來的東西，「要在幾年內毀掉嗎？他當然知道要忍辱負重，所以不可能在他任內與美國對決」。

許信良也從美國角度指出，當美國不容許中國跟它爭霸時，怎麼會容許台灣落入中國手中？保衛台灣是美國的事情，全世界都認為台灣非常重要，台灣落入中國手中，「美國要怎麼跟中國爭霸？」

至於台海是否會發生「代理人戰爭」，許信良認為，「中國要找誰代理？」中國攻打台灣就是直接跟美國衝突，沒有代理人戰爭的可能。

面對中國崛起，許信良表示，西方的戰略是要讓俄羅斯、中國改變，中國若要跟美國爭霸、世界恐分裂，美中都吃不消，改變的一定是中國、不是美國；亦即，中國不是改變目標、戰略與體制，而是許多國際行為必須調整，即「戰略退卻」，才能保住中國與美國長期競爭的可能性。

許信良強調，習近平非常清楚「中國不能離開全球化」，全球化沒有誰贏誰輸的問題，合作是世界大勢，也會支持台灣維持現狀，因此，台灣沒有真正危險可言。

前國安會副秘書長陳忠信認為，戰爭沒有那麼迫切，但有戰爭威脅，中共把台灣議題寫進黨綱，除非台灣要投降、或共產黨崩潰，否則台灣跟大陸「終需一戰」。此外，短期間內「擦槍走火」的可能性，歷史上一直存在。

至於藍營質疑總統蔡英文的兩岸政策恐引發「擦槍走火」，陳忠信說：「不可能」，因為藍營質疑的是蔡英文不去跟北京談，但「問題是北京不跟你談，北京要跟你談，是你先跪下、我再跟你談」。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，中美「終需一戰」說法，是因為當前整個國際秩序都是由美國主導，但中國認為「東升西降」是趨勢，採社會主義、新集權模式一樣能把中國變強大並自立規矩。

趙春山表示，美國作為兩岸的外部因素難以忽略，如果將來通過台灣政策法，台美成為準外交關係，「習近平怎麼辦？他要失去台灣嗎？」他強調，當台灣離大陸愈來愈遠，對習近平來講，所有的歷史定位都是零。（編輯：翟思嘉）1111029