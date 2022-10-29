挺陳時中 蔡英文：選對人讓中央地方互相幫忙

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（中央社記者蕭博文台北29日電）民進黨主席蔡英文今天出席民進黨台北市長參選人陳時中百工百業後援會成立大會，她呼籲下個月選舉要選對人，讓中央地方互相幫忙，絕對不能選錯人，綁手綁腳事情就不好做。

陳時中競選市長百工百業後援會今天下午於圓山大飯店舉行成立大會，包括蔡英文、前副總統陳建仁、行政院副院長沈榮津等人都到場力挺。

陳時中致詞時表示，過去在擔任指揮官期間每次做決定都知道大家一定都有受苦之處，包括禁止出國、隔離等，他要為大家的不方便與受苦說聲「歹勢」，但這些事情總會過去，在大家打拚下，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已經看到曙光。

他說，過去努力對抗病毒並在國際上取得好成績，今天被當成病毒打，「大家覺得我可以不服嗎？」希望這次選舉大家支持他，讓他平反。

陳時中表示，競選政策小組召集人管碧玲告訴他，對手現在採三人成虎策略，國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、台北市長柯文哲交叉掩護。

他說，例如黃珊珊出來罵，蔣萬安跟著應和，柯文哲再出來當公道伯，輪流攻擊他，讓大家以為是真的，但看到百工百業站出來，說他最後一名誰要信。

陳時中指出，他號次抽籤抽到12號是天選之號，11月26日是投票日，1乘以1乘以2乘以6就是等於12，這是天意，希望大家11月26日投給12號。

蔡英文致詞時表示，國慶時她說要給世界更好的台灣，就要從給台灣一個更好的台北開始；今年選舉對台灣、台北真的很重要，投的不是藍白綠，拚的不是政黨基本盤，決定的是台灣與台北的未來。

蔡英文說，台灣需要有能力、更重要的是有肩膀的首都市長，而不是推來推去而拿不出解方的參選人；需要誠懇、踏實、願意捲起袖子做別人不想做也做不到的事情的人，而不是謾罵抹黑又承擔不了責任的參選人，最適合台北的市長一定是陳時中。

她指出，去年全球疫情告急，大家都在搶COVID-19疫苗，當時陳時中做了一個重要的決定，就是進口各種廠牌疫苗，堅持讓民眾有選擇；陳時中一切以人民為優先，只要能為大家多做一點，累一點沒關係，只要讓大家幸福一點，辛苦一點也沒關係。

蔡英文表示，顧人民、拚福利、做建設，只有蔡英文一個人是做不來的，下個月選舉要選對人，讓中央地方互相幫忙，絕對不能選錯人，變成綁手綁腳，事情就不好做，讓蔡英文、陳時中一起拚，讓台北更好、台灣共好，希望最後階段繼續拚，讓陳時中的得票率超越她2020年選總統時在台北市的53%得票率。（編輯：戴光育）1111029