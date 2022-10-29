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蔡英文：桃園讓鄭運鵬接棒 會更加進步

2022/10/29 21:59（10/29 22:11 更新）
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民進黨桃園市長參選人鄭運鵬29日晚間舉行「桃園市百工百業挺鄭運鵬暨北桃競總成立大會」，身兼民進黨主席的總統蔡英文（台上前中黑衣者）也到場站台，稱讚鄭運鵬有肩膀、鬥志，能帶給桃園更好的未來。中央社記者葉臻攝 111年10月29日
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬29日晚間舉行「桃園市百工百業挺鄭運鵬暨北桃競總成立大會」，身兼民進黨主席的總統蔡英文（台上前中黑衣者）也到場站台，稱讚鄭運鵬有肩膀、鬥志，能帶給桃園更好的未來。中央社記者葉臻攝 111年10月29日
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（中央社記者葉臻桃園29日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬北桃園競總今晚成立，民進黨主席蔡英文出席時表示，桃園市長鄭文燦8年成果證明中央地方連一線，桃園進步看得見；讓鄭運鵬接棒努力，會更加進步。

鄭運鵬北桃園競選總部暨百工百業宗教後援會在今晚舉辦成立大會，蔡英文、副總統賴清德、鄭文燦等人皆與會。

蔡英文致詞時指出，她每次到桃園，都是在推動桃園的進步、見證桃園的改變，但有其他黨的參選人卻指稱她到桃園，不如幫桃園好好做事。

蔡英文說，這名參選人不了解，她到桃園就是在為桃園好好做事，這名參選人不了解8年前的桃園處於停滯狀態，也不了解8年來桃園的進步，當然也沒有幫忙，還把不知道當作沒發生；一個不了解桃園、看不見桃園進步的人，沒辦法帶領桃園繼續進步。

蔡英文表示，選舉到了就批評桃園，這對鄭文燦、鄭運鵬、桃園市民都不公平。鄭運鵬全程參與桃園的進步，未來若接棒鄭文燦，能繼續幫助桃園；鄭運鵬也已經提出超過100項政見，能延續鄭文燦的5星級施政，當市民的靠山。

蔡英文指出，桃園進步不是變魔術，鄭文燦8年的成果，證明中央地方連一線，桃園進步看得見；讓鄭運鵬接棒努力，中央地方一條心，會更加進步；讓鄭文燦交棒給鄭運鵬，讓民進黨的桃園隊繼續為桃園服務。

蔡英文表示，台灣將要面臨更具挑戰性未來及多變的國際情勢，「我們要累積國家的力量，強化台灣的韌性」，這個目標必須中央與地方同心協力、全民一起完成，才能有力量，就像桃園隊與中央一起努力，發展桃園的半導體聚落，讓護國群山更壯大，讓台灣更有力量，面對未來的挑戰。

蔡英文指出，桃園需要的地方首長，是需要有旺盛企圖心、不怕挑戰、承擔責任，8年前的鄭文燦做到了，現在鄭運鵬也是一樣，有肩膀、鬥志、信心，要帶給桃園更好的未來，大家一起讓桃園更強、台灣更強。

國民黨桃園市長參選人張善政今天下午接受媒體聯訪時，記者詢問，對於蔡英文晚間要為鄭運鵬站台的看法。對此，張善政表示，蔡英文應該先專心把國事做好，卻替一名桃園參選人站台，讓人家看破手腳。（編輯：戴光育）1111029

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