蔣萬安造勢合體張善政侯友宜 強調區域治理合作

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（中央社記者劉世怡、王承中台北30日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天造勢活動首次與同黨北北基桃市長參選人張善政、侯友宜、謝國樑同台。蔣說，合體主要是要強調區域治理、城市合作，對每分支持力量都非常感謝。

蔣萬安今天在金華國中操場辦理「台北隊集合」市民基地啟用大會，包括國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌等人出席；蔣萬安競選辦公室指出，雖然現場下雨，仍有1.2萬人次參與活動。

蔣萬安在媒體聯訪時被問到，今天首度同台張善政、侯友宜、謝國樑，是否啟動北北基桃連線，這次怎麼沒邀請韓國瑜。

對此，蔣萬安表示，之前在幾名議員競選總部成立的時候，有與韓國瑜同台，今天北北基桃的合體主要是要強調區域治理、城市合作，對於每一分支持的力量都非常感謝。

國民黨新北市長參選人侯友宜在致詞時指出，北北基桃都是一個都會型態的生活環境，交通一小時都能到，面對重大災難、防災防疫，他跟蔣萬安、張善政、謝國樑，可以電話都不用打，有一個四首長的快速反應機制，透過簡單視訊、Line群組，就可以隨時互相支援，共同守護大台北的安全。

侯友宜表示，非常期盼蔣萬安、張善政、謝國樑能夠當選，大家用這樣的精神守護大台北、建設大台北，大家戮力以赴，共同照顧在這塊土地生活的民眾。四首長的溝通永遠無礙，不只有快速反應機制，還有定期會議，讓大家一起建設大台北的永續發展。

國民黨主席朱立倫指出，內部民調顯示桃園市領先對手。國民黨桃園市長參選人張善政在接受媒體聯訪時表示，民調數字永遠都是當參考，不管領先幅度為何，他就是戰戰兢兢，一步步往前走，直到最後成功為止。

張善政指出，桃園市應該要選一個關心桃園，了解桃園問題，並提出解決方法，對桃園有願景的人，這才是桃園市長理想的人選。他批評，總統蔡英文已經不是中華民國總統，而是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的助選員。

此外，媒體問到，韓國梨泰院發生多人踩踏死傷事件，蔣萬安今天舉辦大型造勢活動，以及之後大巨蛋辦活動管理方式。

蔣萬安指出，看到發生這樣的事故感到難過、難受，除表達哀悼之意，也希望傷者早日康復。以這次事故，未來會針對公共建物的安全審查、容留人數要用最嚴格的標準來確保公共安全以及民眾生命財產安全，這是未來必定會做的。

針對媒體問高端EUA補件疫苗補件，審查結果恐拖至11月底選舉結束才出爐。蔣萬安指出，「大家覺得意外嗎，我是一點都不意外，這就是民進黨一貫操作的手法」，大家也會質疑這樣的劇本是否為總統府、王必勝、陳時中等人密會拍板。

針對行政院長蘇貞昌說育兒津貼翻倍是陳時中功勞；蔣萬安說，陳時中對疫苗議題爭議，就只留一句話，已經離開位子敷衍，而現在要把育兒津貼攬在身上，這就是標準的爭功諉過。

另外，台北市長柯文哲說北台灣哪個議長不是黑道，後來連忙登門拜訪向北市議長陳錦祥致意。

蔣萬安對此表示，柯文哲的說法真的是傷害了議長，也傷害了關係，真的很不恰當。（編輯：張銘坤）1111030