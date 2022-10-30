蔣萬安出席救國團遊行 陳時中：這是反時代

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天未出席同志遊行，今天則參與救國團遊行。民進黨台北市長參選人陳時中批評，這個遊行是反時代的，他昨天還幫蔣萬安緩頰，現在看來沒必要。

蔣萬安昨天未參與同志大遊行，表示因為行程早就排好，但他在立院審同婚法案時堅定投同意票，立場很清楚；陳時中則說，蔣萬安不能來一定是有更重要的行程。不過，蔣萬安今天下午將出席救國團舉辦的「公義、自由、和平、救國」大遊行活動。

陳時中下午出席台北市產業總工會舉辦的勞動政見發表會後接受媒體聯訪表示，他昨天幫沒參與同志大遊行的蔣萬安緩頰，今天蔣萬安卻有時間參加另一場遊行，那幫忙緩頰就沒有必要。

陳時中指出，價值是不會經常變換的，不會之前都支持同志，今年卻突然失去這個價值而不參加遊行，且救國團舉辦這個遊行是反時代的，是為了保護過去不當取得的政治紅利，「轉型正義要落實，不當政治紅利應該要放棄」。

此外，陳時中接受媒體聯訪前，遇到台北市立聯合醫院企業工會陳情，表示尚未完整領取到應得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫津貼。陳時中聽取完意見後向工會索取聯絡方式，承諾將把訊息轉達給衛福部。（編輯：方沛清）1111030