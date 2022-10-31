台積電1奈米廠傳落腳桃園 鄭運鵬：不是遙遠計畫

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（中央社記者吳睿騏桃園31日電）媒體報導，台積電1奈米廠將落腳桃園，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，這不是很遙遠的計畫，台積電一旦決定，腳步非常快，對桃園發展跟晶圓產業上中下游整合指日可待。

鄭運鵬下午前往龍潭區龍元宮參香，並進行車隊掃街，他幾乎全身溼透，最後更直接脫鞋倒水，可見風雨之大。他說在未來26天還是會把握時間讓市民全面看見。他在掃街拜票前接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待國民黨桃園市長參選人張善政說，台積電落腳龍潭是多少年以後的事。

鄭運鵬表示，看來張善政從科技業大概也離開一段時間，比較不理解在美中貿易戰後，世界對於台灣晶圓產業，總統蔡英文所說的民主晶片，它的發展是非常快的。

鄭運鵬說，經過一年多的整合協調，若台積電願意到桃園，市府與他會全力協助設廠，「這並不是很遙遠的計畫，而是這一兩年就已經在進行」。張善政大概見不得民進黨有成績也見不得桃園好，但他保證，台積電一旦決定了腳步非常快，對桃園發展跟晶圓產業上中下游的整合是指日可待。

鄭運鵬指出，台積電決定要到高雄設7奈米廠後，2奈米以下的先進製程一直希望在北台灣，尤其是在桃園適合的發展空間，因為桃園有護國群山的上下游產業，所以中階段的護國群山來到桃園，是非常合理的產業佈局。

鄭運鵬表示，在新竹科學園區已滿載的狀況下桃園就是首選。大概在一年前，台積電等企業有意到桃園時，他就跟桃園市長鄭文燦討論過是否有需要他在中央協助，並跟科學園區、經濟部，甚至向蔡總統當面報告，希望邀請台積電到桃園。

鄭運鵬說，一定要先瞭解包含用地、用水、用電及人才培育，他跟鄭文燦與蔡總統討論相關事宜，總統認為，市府只要確認台積電有意願她都樂觀其成，對於媒體報導台積電有這樣的意願，也等於是對他與市府過去一年以來努力，台積電給予正面回應。（編輯：方沛清）1111031