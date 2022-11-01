藍委質疑答詢講空話 蘇貞昌回嗆不要亂批評

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（中央社記者范正祥台北1日電）外傳台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭，國民黨立委洪孟楷今天質詢中央是否知情。行政院長蘇貞昌說，對於重大投資都會評估各種狀況；洪孟楷批評，講空話。蘇貞昌反嗆，哪一句講空話，不要亂批評。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

洪孟楷質詢時關注外傳台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭，他當面向蘇貞昌和經濟部長王美花求證，對於此事的掌握情形如何，是否已經確認，什麼時候開始設廠。

蘇貞昌答覆，相關投資等等，政府持續從各方面資料進行相關了解，會從這方面綿密作業；王美花則說，廠商如果有投資的可能，政府就要事先去準備，台積電設廠會以科學園區的概念執行，這部分是國科會來做全權處理。

對於洪孟楷追問是否台積電已提申請，王美花表示，最主要是有沒有投資的需求，然後政府要準備。

聽了蘇貞昌和王美花的答覆，洪孟楷質疑，「聽起來完全不確定」。他說，注意到桃園市長鄭文燦的反應是感謝立委，卻沒有提到感謝行政院長和經濟部長，此事行政院究竟有沒有努力。對此，蘇貞昌說，重大的投資案，都不是一句話，都是很多人很長時間從各方面努力，政府對於任何重大投資案，都會評估各種情況。

蘇貞昌回答時，還沒講完，洪孟楷幾度打斷頻頻追問中央支不支持台積電1奈米廠落腳桃園龍潭，詢答氣氛緊張。蘇貞昌不滿表示，「剛才在講，你沒有注意聽。」洪孟楷說，「不是沒注意聽，是因為你都講空話。」蘇貞昌也不客氣回嗆，「我講了什麼空話？哪一句講空話？你剛才批評，我哪一句是講空話？話不要亂講。」

洪孟楷質疑蘇貞昌藐視國會，要求今天立法院會主席、立法院長游錫堃捍衛國會尊嚴。蘇貞昌則是反駁洪孟楷的指控，表示「我哪裡藐視國會？我怎麼會沒辦法回答？我正在回答。你亂批評，你點出來啊？國會尊嚴不是這樣亂講話。」

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洪孟楷接著質詢，如果不久選舉之後，未來桃園市變成張善政當選市長，中央是否一樣支持台積電1奈米廠落腳桃園。對此，蘇貞昌說，「你把選舉帶到這裡來講」，質詢時要問經濟就應問經濟，建設不分黨派。

對於洪孟楷提及龍潭科學園區出租率已經高達99%，難道要憑空變出土地，王美花說，台積電技術繼續在進步，先進製程都要落腳台灣，如果要讓廠商投資，政府當然要先前部署；台灣在開發各個產業園區、科學園區，本來就會評估相關適宜的地點和場所，然後水、電都要到位等等，這都是政府長期在做評估的部分。（編輯：林興盟）1111101