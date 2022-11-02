蔣萬安：堅定支持婚姻平權 民進黨不要混淆視聽

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綠營質疑國民黨台北市長參選人蔣萬安挺同婚是假支持、真騙票。蔣萬安（圖）2日在立法院接受媒體聯訪時表示，立法院審查同婚法案時，他堅定投下贊成票，公開表態支持婚姻平權，也持續關注同志議題。中央社記者郭日曉攝 111年11月2日

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（中央社記者王承中台北2日電）綠營質疑國民黨台北市長參選人蔣萬安挺同婚是假支持、真騙票。蔣萬安今天表示，立法院審查同婚法案時，他堅定投下贊成票，公開表態支持婚姻平權，也持續關注同志議題。請民進黨不要混淆視聽，這不會改變他堅定的立場。

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事、民進黨立委吳思瑤昨天質疑，立院審查同婚法案表決28次，但蔣萬安就神隱25次，是假支持、真騙票。

蔣萬安今天在立法院接受媒體聯訪時指出，立法院審查同婚法案時，他堅定投下贊成票，支持婚姻平權，也響應彩虹平權大平台，不分黨派，公開表態支持婚姻平權，也持續關注同志議題。請民進黨不要混淆視聽，這不會改變他堅定的立場。

無黨籍立委林昶佐指出，國民黨立委江啟臣、蔣萬安皆拒絕參加「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），導致台灣無法加入成為會員國。蔣萬安表示，IPAC是以國會議員個人加入的國際組織，沒有人阻撓林昶佐加入，個別立委要加入國際組織就互相尊重，林昶佐不要為陳時中助選就刻意抹黑，做政治操作。

外傳慈濟採購BNT價格比高端更便宜，指揮中心指揮官王必勝指這是錯誤推算。蔣萬安表示，慈濟沒有花任何公帑，是捐贈疫苗給台灣人民，結果王必勝現在還要去管捐贈疫苗的價格，真的讓人大開眼界，且高端怎能跟做過完整三期試驗，獲100多國使用及世衛組織認證的BNT來比。

針對與國民黨基隆市長參選人謝國樑掃街疑似阻擋救護車引發爭議，蔣萬安表示，面對質疑，就好好把事情說清楚，還原真相，絕對不會像陳時中一樣，面對疫苗採購的質疑，就把合約封存30年，鎖進黑箱，也絕對不會把自己的車當救護車，連闖3個紅燈。

蔣萬安指出，從影片中看得非常清楚，謝國樑團隊第一時間，就讓整個團隊離開主幹道，並確認救護車沒有要移動後，就立即轉進到騎樓，第一時間就有做相關處理，直到救護車離開，都完全配合相關的指令及規劃，絕對沒有影響到救護工作。

媒體詢問，根據TVBS最新的民調顯示，蔣萬安領先陳時中10個百分點。蔣萬安表示，民調都是參考，對他來說，就是把握投票前的最後時間，持續端出政策牛肉，爭取市民認同，將支持度轉化為投票，這才是現在最重要的。他會一步一腳印，深入基層，成為市民心中最好的市長人選。（編輯：趙蔚蘭）1111102