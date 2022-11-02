王美惠陪鄭運鵬掃街 鄭文燦指捷運棕線可望定案

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民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前左7）2日在黨籍立委王美惠（前左8）的陪同下，前往龜山市場掃街拜票，行程開始前先至仁德宮上香祈福。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）民進黨立委王美惠今天陪同民進黨桃園市長參選人鄭運鵬到龜山市場掃街時指出，鄭運鵬協調法案等事務非常認真。桃園市長鄭文燦表示，攸關龜山區的重大建設桃園捷運棕線，即將定案。

鄭運鵬上午在鄭文燦、王美惠陪同下前往龜山區的龜山市場掃街拜票，王美惠接受媒體聯訪時說，這幾年與鄭運鵬在立法院共事，她覺得鄭運鵬是好的總幹事、未來也一定是好市長，呼籲桃園鄉親讓鄭運鵬接續鄭文燦的政績，票投3號讓地方更繁榮更熱鬧。

鄭運鵬指出，桃園這幾年是台灣少數有人口紅利的直轄市，所以各行各業尤其是龜山市發展得很好；下階段捷運棕線就會經過市場邊，對龜山地區是個重大的建設發展，相信大家都見證到這幾年鄭文燦及他為龜山帶來的改變。

記者詢問，如何看待菱傳媒最新民調，顯示落後國民黨桃園市長參選人張善政5個百分點。

對此，鄭運鵬指出，每份民調都會當參考，競選團隊及活動會按部就班進行，要後來居上彎道超車，在選舉過程中，每一步都會當作平手、落後一點點的心態去努力，這也是在獲得勝選前的必經過程。

鄭運鵬說，鄭文燦2任8年好成績必須由同政黨、同方向及一起突破市政困難與瓶頸的鄭運鵬接棒，相信市民會選擇可信任、有很好效率運作的團隊，讓桃園有更進一步的黃金8年，他與鄭文燦也拍攝「建設接棒，桃園更棒」影片，希望進步的腳步不能走回頭路，是這個文宣廣告要傳達的訊息。

鄭文燦表示，只有鄭運鵬最適合接棒，鄭運鵬過去7年都參與協助桃園的重大建設，以桃園捷運棕線案而言，過去甚至是停擺狀態，歷經多次轉折即將定案。

鄭文燦指出，鄭運鵬要求交通部每月報告桃園捷運棕線案進度，可能在不久將來就會核定，下一屆桃園市長將進行棕線動工的規劃，相信鄭運鵬接棒，棕線的推動會更快更好。（編輯：戴光育）1111102