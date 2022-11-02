趙少康籲國民黨考慮竹市棄保 朱立倫：不可能

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國民黨主席朱立倫（前左）2日陪同國民黨新竹市長參選人林耕仁（前左2）到市場拜票，獲得攤商贈送白蘿蔔，象徵「好彩頭」。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月2日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）媒體人趙少康提出國民黨須考慮以「新竹換台北」方式在新竹市棄保。國民黨主席朱立倫今天對此表示，提了別人不會同意的事，然後要國民黨犧牲，是不可能的事。

趙少康日前在民調結果發表會上提到，他曾建議國民黨、民眾黨「新竹換台北」，並在臉書（Facebook）發文表示國民黨應考慮藍白陣營是否在新竹市棄保。

朱立倫今天陪同國民黨新竹市長參選人林耕仁到市場拜票，朱立倫接受媒體聯訪表示，趙少康所提「藍白合」議題，要問「黃珊珊同意嗎？若同意再來說」，別提一些別人不會同意的事，然後要國民黨犧牲，是不可能的事。

朱立倫指出，國民黨行動中常會首站日前在基隆市舉辦，就是要力挺黨籍基隆市長參選人謝國樑；第二站到新竹市力挺林耕仁，要在最後幾週拚到底，許多黨內重要人士將會陸續站台，相信正藍軍只要團結一致，就能勝選。

記者提問，林耕仁揭露民眾黨新竹市長參選人高虹安的男友寄生國會，接下來選戰是否要反守為攻。

對此，林耕仁表示，公眾人物對於任何事情，市民都有知的權利，希望高虹安正面向大眾說明。

針對高虹安昨天指稱林耕仁「沒有當選機率」，林耕仁指出，他實實在在，新竹市民需要的是一個肯做事、中道理性的參選人；至於高虹安高傲的態度，選民心中自有決定。（編輯：戴光育）1111102