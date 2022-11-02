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美FCC委員訪台 AIT：將討論電信、網路安全等議題

2022/11/2 13:11
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（中央社記者游凱翔台北2日電）美國在台協會（AIT）今天證實，美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）今天至4日訪問台灣，將與台灣的與會者討論電信業務、網路安全，以及其他與雙方利益相關之重要議題。

美國新聞網站Axios報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）已抵達台灣，將出席與台灣官員召開的會議，他是首位以官方身分訪台的現任FCC委員。

美國在台協會（AIT）發言人中午聲明指出，卡爾今天至4日訪台，將與台灣的與會者討論電信業務、網路安全，以及其他與雙方利益相關之重要議題。

AIT發言人說明，聯邦通訊委員會掌管全美50州、哥倫比亞特區以及美國領地之州際與國際通訊業務，包括廣播、電視、電報、衛星以及電纜。聯邦通訊委員會是一個受美國國會監督的美國聯邦政府獨立機構，負責實施並執行美國通訊法律及規範。（編輯：黃國倫）1111102

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