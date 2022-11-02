美FCC委員訪台 AIT：將討論電信、網路安全等議題
2022/11/2 13:11
（中央社記者游凱翔台北2日電）美國在台協會（AIT）今天證實，美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）今天至4日訪問台灣，將與台灣的與會者討論電信業務、網路安全，以及其他與雙方利益相關之重要議題。
美國新聞網站Axios報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）已抵達台灣，將出席與台灣官員召開的會議，他是首位以官方身分訪台的現任FCC委員。
美國在台協會（AIT）發言人中午聲明指出，卡爾今天至4日訪台，將與台灣的與會者討論電信業務、網路安全，以及其他與雙方利益相關之重要議題。
AIT發言人說明，聯邦通訊委員會掌管全美50州、哥倫比亞特區以及美國領地之州際與國際通訊業務，包括廣播、電視、電報、衛星以及電纜。聯邦通訊委員會是一個受美國國會監督的美國聯邦政府獨立機構，負責實施並執行美國通訊法律及規範。（編輯：黃國倫）1111102
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
鏡電視董監審議 NCC副主委翁柏宗自請迴避