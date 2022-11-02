黃偉哲合體吃播宣傳 鄭運鵬提桃園藝文綠洲計畫

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）台南市長黃偉哲今天北上陪同民進黨桃園市長參選人鄭運鵬進行吃播，並送上當選幸運小物，兩人頭戴虱目魚髮箍在七七藝文町品嚐桃園美食，鄭運鵬則提出「桃園藝文綠洲計畫」。

鄭運鵬下午在黃偉哲陪同下，於桃園區的七七藝文町參訪並進行吃播，黃偉哲接受媒體聯訪表示，除了情義相挺他也很喜歡桃園，平時到桃園機場搭機外，更重要的是能到桃園深度旅遊，交流學習藝文、城市經營及正在發展的航空城，「摸蜆仔兼洗褲」還可以吃到桃園美食，真的很開心。

黃偉哲說，2人是很好的戰友也是好兄弟，支持鄭運鵬是義不容辭，他特別送上象徵「會贏」的下營醬油、好事會發生的花生、成功啤酒等台南在地好味道的幸運小物，「不管是鄭市長1.0、鄭市長2.0，都是我們互相交流的對象」。

鄭運鵬指出，前幾天他發表了桃園藝文綠洲計畫，桃園有很多優勢，包含年輕人口最多，很多團體都到桃園當作展演基地。他希望提升桃園的閱讀能力，在總圖書館成立後，未來圖書館可以微型化，甚至進入每個家庭，也跟市府的紅利桃子計畫結合，讓大小朋友都喜歡在桃園閱讀。

鄭運鵬表示，桃園市立美術館即將成立，未來會訂定館藏方向，保留桃園的藝術品、藝術家跟藝術文化，從桃園出發走向國際。此外要讓桃園作為年輕朋友達人技巧的展演基地，未來會透過開口合約的方式，讓表演團體在桃園能夠安定的訓練、表演。

鄭運鵬指出，桃園也要成立電影委員會，讓台灣及國際的電影都來桃園取景，也會擬定招商跟投資計畫，讓OTT這種大型平台在桃園成立辦公室或拍攝中心，桃園未來也有民間的影城，希望年輕人口、藝文朋友們，包含電影創作跟表演團體們，都可以在桃園落地生根。

鄭運鵬說，桃園市有13個行政區，每個行政區都有不同特色，團隊會依據行政區不同需求，針對每個行政區提出政策，讓桃園市長鄭文燦打下的好基礎，未來由鄭運鵬繼續接任，把大的工程與建設一一完成。（編輯：李錫璋）1111102