總統與王美花願入小內閣 陳時中婉拒：想找年輕人引進新想法

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民進黨主席蔡英文（左4）2日晚間出席黨籍台北市長參選人陳時中（左5）在內湖區的廟口開講活動，眾人在台上振臂造勢，氣氛熱絡。中央社記者王飛華攝 111年11月2日

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天到內湖舉辦廟口開講，經濟部長王美花到場支持並表示願入小內閣，不過陳時中說，蔡總統也有應徵，但他想找比較年輕的，「對妳們比較歹勢」。

陳時中今天晚間與民進黨議員參選人王孝維、何孟樺、李建昌、江志銘到東湖慈后宮舉辦廟口開講活動，總統蔡英文、王美花、前副總統陳建仁、民進黨立委高嘉瑜及台北內湖科技園區發展協會理事長廖全平均出席相挺。

陳時中細數國際事務局、都市更新、捷運交通、支持成家等政見，他得知王美花稍早說願意當國際事務局長後笑著表示，昨天已經有人來應徵了，但還要再多考慮，「我這樣講對妳們比較歹勢，我想找比較年輕的、少年的，引進新想法來拚城市外交。」

蔡總統致詞表示，這是她第3次參加陳時中的廟口開講，每一次都覺得民眾很熱情，希望民眾聽完政見、聽出道理後，幫忙把道理傳出去，「拉票、固票、催票，總統在這裡拜託你們了。」

蔡總統指出，經過疫情，台灣已經是全球的關鍵字，外國人不會再把台灣跟泰國搞混，現在就是走向下一個時代的機會，北北基桃加起來共1000萬人口，應把所有資源整合起來，變成國際級大都會。

總統說，台北市作為這個大都會的領頭羊，需要一名願意承擔責任、忍辱負重又擅長溝通的市長來大改造，而陳時中已經擔任疫情指揮官、接受挑戰2年多，每天下午讓記者問到飽並誠懇回答，「這就是我們需要的市長」。

蔡總統表示，當台灣經濟與財政能力提升的同時，國際情勢越趨複雜，台灣要持續往前走，必須展現與防疫相同的團結，如同她在國慶演說提出的，要強化4大韌性，才能挺住無論來自何方的挑戰與打擊，人民保持冷靜、國家運作如常。

總統指出，這4大韌性包含經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力，中央會全力來做，也需要地方政府配合，因此要選出能幹的、享有共同價值觀及理想的市長，一起努力讓世世代代都能活在民主、繁榮的台灣。（編輯：李錫璋）1111102

民進黨台北市長參選人陳時中（後中右）2日晚間在東湖慈后宮舉辦廟口開講政策說明會，黨主席蔡英文（後中左）到場力挺，現場大批支持者湧入搖旗吶喊，場面熱絡。中央社記者王飛華攝 111年11月2日

身兼民進黨主席的總統蔡英文（左）2日晚間到台北市內湖區出席「廟口開講–阿中政策說明會」，為民進黨台北市長參選人陳時中（右）站台助選。中央社記者王飛華攝 111年11月2日