面對中國威脅 陳時中陣營籲蔣萬安正面對決

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（中央社記者林長順台北3日電）陳時中競選團隊發言人、立委林楚茵今天指出，國民黨台北市長參選人蔣萬安缺席反滲透法二、三讀，反共DNA其實是「閃躲DNA」，面對中國的威脅，「蔣萬安敢正面對決嗎？」

陳時中競選總幹事吳思瑤與發言人林楚茵、簡舒培今天繼續召開「每日一問蔣萬安、黃珊珊」記者會，林楚茵在發言時做上述表示。

林楚茵指出，首都台北不是中國台北，但「台北蔣萬安，中國就萬安」。除了國民黨立委拒絕加入導致台灣無法加入對華政策跨國議會聯盟（IPAC），2019年的反滲透法二、三讀，蔣萬安也不敢出席，反共DNA其實是「閃躲DNA」，面對中國的威脅，「蔣萬安敢正面對決嗎？」

她說，蔣萬安競辦成員還擔任「台灣一帶一路經貿促進協會」幹部，「是要跟中國一起共創中國夢嗎？」此外，蔣萬安的父親蔣孝嚴也曾任「中國台商發展促進協會」理事長，還被爆料拿了3150萬元卻不辦事，蔣孝嚴竟憤而提告，最後被台北地方法院判決敗訴。

林楚茵質疑，未來如果蔣萬安當選台北市長，有這樣的家族影響力，會不會讓台北成為「中國買辦」，在中國持續對台灣威脅加劇下，蔣萬安面對國民黨副主席夏立言前往中國卻只會說「務實有意義」。

林楚茵強調，台灣有面向全世界的經濟價值，首都更是重中之重，中國在背後藉機滲透，甚至要找到代言人，蔣萬安面對這些紅統議題，想了100天還是沒辦法回答，而首都台北，絕對不能變成「中國台北」。

簡舒培則指出，無黨籍台北市長參選人黃珊珊背後的柯文哲市府，有一群「柯友友」寄生在台北市政府，這些沒專業、喬蛋、人事酬庸，甚至還有持民眾黨黨證的富邦獨董，黃珊珊當選市長後有辦法換掉這些「柯友友」嗎。

簡舒培表示，柯市府還有富公子走後門當北市府實習生、跟財團密會喝紅酒、宴請中企老闆，黃珊珊當選後，會不會為了回報柯文哲與民眾黨，繼續跟財團站在一起呢？請黃珊珊不要再閃躲，講清楚、說明白。（編輯：李亨山）1111103