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首頁 / 政治

兼顧多元族群 中選會海報首次翻譯16族原住民族語

2022/11/3 15:20
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（中央社記者陳俊華台北3日電）18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行。中選會今天說，為使不同族群都能快速、方便的獲取選務資訊，首度將宣導海報翻譯為16族原住民族語，促進多元族群政治參與。

中選會透過新聞稿表示，近年透過多元的方式及管道，致力於使不同族群都能快速、方便的獲取選務資訊，以提升各族群的政治參與，除宣導影片有國、台、客語配音，並將字幕翻譯為英語、越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語及菲律賓語等6大主要新住民原屬國母語。

中選會說，11月26日舉辦民國111年地方公職人員選舉，以及憲政史上首次修憲複決公民投票，更首度將宣導海報翻譯為16族原住民族語，可說在促進多元族群政治參與上再向前邁進一大步。

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中選會表示，根據原住民族委員會111年9月統計，原住民族人口超過58萬人，目前經政府認定的原住民族共有16族，包括泰雅族、賽夏族、賽德克族、布農族、阿美族、鄒族、卑南族、魯凱族、排灣族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族等族。

中選會說，近年原委會積極推動族語，培育族語師資，為響應族語發展政策，委請16個原住民族的專業族語師資，將投票日期、時間，以及投票攜帶三寶：身分證、印章跟投票通知單等資訊，呈現16族族語的海報，並廣為張貼宣導，以原住民族更熟悉、親切的母語溝通宣導，鼓勵原住民族人踴躍投票。（編輯：蘇志宗）1111103

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