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蔣辦：陳時中陣營抹紅 是要轉移焦點

2022/11/3 16:26
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（中央社記者陳怡璇台北3日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安辦公室今天表示，民進黨台北市長參選人陳時中陣營一連串抹紅與烏龍指控，是要轉移焦點，如果蔣萬安有賣台鐵證就直接拿出來。

陳時中競選團隊發言人、立委林楚茵今天指出，國民黨台北市長參選人蔣萬安缺席反滲透法二、三讀，反共DNA其實是「閃躲DNA」，面對中國的威脅，「蔣萬安敢正面對決嗎？」

蔣辦發出新聞稿表示「請問是誰聲稱疫苗是國家戰略物資，卻與中資合作？就是民進黨及陳時中」「是誰為了申請專利做生意，自稱戶籍來自中國台灣省？就是民進黨鄭運鵬」。

蔣辦表示，如果民進黨真有蔣萬安賣台鐵證，請拿出來，直接一刀斃命，不必如此大費周章。

蔣辦指出，套用民進黨「抗中保台」標準，陳時中跟鄭運鵬根本不合格，但民進黨遇上質疑，卻說不清與對岸的關係。

蔣辦表示，陳時中面對全球首富馬斯克（Elon Musk）蔑視中華民國主權的發言，第一時間竟回「還要再討論」；高端找中資CRO公司執行二期臨床試驗，中資CRO公司取走了包含前副總統陳建仁在內、3000多名試驗者數據，陳時中竟認為沒問題、依法辦理就好。

蔣辦指出，鄭運鵬2008年立委沒選上，就跑去對岸經商，而任職歐業新媒體公司董事長期間，合作單位都是對案的國營企業，並以中國台灣之名向大陸申請專利，更自稱中國國籍。

蔣辦表示，對於雙城論壇，總統蔡英文今年國慶演說，也可見想透過對話與交流，緩和兩岸關係；蔣萬安若當選台北市長，當然是堅持中華民國首都的對等尊嚴、繼續擴大國際交流，讓世界透過台北認識台灣。

蔣辦強調，每位熱愛中華民國的人都應該捍衛國家主權、維護台灣權益，而蔣萬安一貫的立場是「我們不求戰，但也絕不畏戰。一切以台灣人民的權益優先」。（編輯：李亨山）1111103

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