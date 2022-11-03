蘇貞昌：林佳龍有國際眼光 能規劃會創新

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行政院長蘇貞昌（前）3日晚間到新北市板橋區，出席民進黨新北市長參選人林佳龍的選舉造勢活動並登台助講，籲請選民全力支持最優質的市長人選林佳龍。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月3日

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）行政院長蘇貞昌今晚表示，中央對新北交通建設與停車場的補助與建設，要感謝時任交通部長林佳龍，呼籲民眾支持他擔任新北市長，讓有國際眼光、能規劃、會創新的人，建設新北。

民進黨新北市長參選人林佳龍板橋競選總部今天成立，晚間在板橋體育場前舉行中央政績說明會，除了各市議員參選人到場爭取支持，包括行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花到場助講，現場並播放中央對鼓勵生育、教室裝冷氣等執政績效的影片。

蘇貞昌細數中央對板橋區停車場的補助，他說，今晚是他確診隔離期滿、自主健康管理期滿之後，第一場助講場合。林佳龍因確診隔離，他請出林佳龍的人形立牌，呼籲民眾要支持。

蘇貞昌說，新北為台灣人口最多城市，林佳龍照顧老人的牙齒補助，一定會實現當年蘇貞昌競選新北市長時的政見。

蘇貞昌除回憶以往台北縣長時對板橋的建設，市府大樓也是他所興建，並也說明往後要興建國家兒童未來館。新北不應該只有如此的發展，國民黨已經在新北執政17年，應該要換人。

王美花助講時表示，經濟部對新北產業發展與市場改建不分藍綠，疫情期間台灣的經濟成長也持續提升，台灣晶圓產業等高科技產業，佔了世界經濟發展重要地位，台灣人要顧自己的經濟，要顧新北的經濟，一定要譴責唱衰台灣的人。

原邀請基隆市長林右昌到場助講，因留在基隆處理中山高速公路汐止交流道的坍方搶救事宜，沒有到場。

現場也以視訊連線確診居家照護的林佳龍，向鄉親打招呼並爭取支持。他敘述中央支持板橋區的停車場建設，提出捷運等軌道建設的規劃，以及擔任交通部長任內，大台北首都圈的高速快速道路立體化的政績。

林佳龍說，觀光發展很重要，以後要增加東北角海岸觀光、北海岸觀光的亮點。對產業經濟的發展相當重要，未來以板橋區為新北都市核心，希望在浮洲地區形成產業聚落，可以在地就業與宜居。

林佳龍說，都市更新是讓新北大翻新的關鍵，必須換人換黨當市長，新北才能蛻變，形成大台北雙子星城市，希望大家支持一起拚。（編輯：張銘坤）1111103

民進黨新北市長參選人林佳龍因確診目前尚在居家照護中，3日晚間透過視訊連線方式，參加板橋區競選總部成立造勢晚會，強調必須換人、換黨當市長，新北才能蛻變。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月3日

民進黨新北市長參選人林佳龍競選團隊3日晚間在板橋體育場舉辦中央政績說明會，經濟部長王美花（圖）也到場站台支持。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月3日

行政院長蘇貞昌（右2）3日晚間到新北市板橋區，參加民進黨新北市長參選人林佳龍的選舉晚會活動，除向市民朋友大力推薦林佳龍，也籲請支持民進黨籍市議員參選人。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月3日