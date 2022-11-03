國教盟政見座談會 陳時中提十大教育政策

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（中央社記者林長順台北3日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天出席國教行動聯盟「2022台北市長候選人教育政見座談會」，提出十大教育政策，他說如果當選市長，會讓整個教育體系充分溝通，讓台北教育更好。

陳時中指出，所有的教育最終、最重要的還是小孩子的受教權，這要透過對老師專業的尊重來達成目標，而行政體系並不只是指導單位，中間的溝通協調也很重要，如果他當市長，會讓整個教育體系包含家長、教師到行政體系都兼顧。

陳時中表示，為了促進校園健康，要結合民間資源組成專業團隊，要讓男女學生從小就有性平概念，以及提供足夠的多元生理用品，也要注意學生的用路安全，第一步要檢討道路斷面，才能設計安全通學巷。

至於減少霸凌、性平事件以及防制毒品，陳時中認為要從品德教育跟法治的概念做起，不只是學生，也要持續培育教師，才能讓教師了解學生面對的問題，及時給予協助。

品格教育方面，陳時中表示「身教重於言教」，學校要培養品格教育的種子教師，並強化教師審查會的功能，要兼顧「維護學生學習品質」跟「保障教師權益」雙重原則。

陳時中也提出要讓老師回歸專業，必須增補足夠的行政人力，不要讓老師兼了一大堆職務，代理老師要在人力充足的前提下適當降低比例，以提高教學穩定性。

陳時中提出設置「多元創新教育園區」，編列實驗教育的銜接課程，在高中則要共聘多元師資，雖然不可能所有課程都開設，但他是比較務實的人，至少要從中選擇最多人想學習或者已經聘好教師的課程，才能達到課綱所要的目標。

技職教育方面，陳時中認為，目前整體社會氛圍認為技職不重要，這種概念要從家長跟整個社會來改進，從國小就要開始跟家長溝通，每個孩子的性格跟發展都不同，針對要走技職的孩子，開設專班讓他們成長，走向技職精英化，帶起領頭羊的作用，也跟企業合作，才能讓大家看到技職教育的好。

陳時中指出，現在台北市的教育經費是六都裡面最低，他認為一定要增加教育經費，台北市是首善之都，所以這是必然的趨勢。

至於幼教議題跟特教需求，陳時中主張要調降幼教師生比，4年內100所幼兒園的師生比要從1比15降到1比12。陳時中認為，特教最重要是助理員補助數額跟提高陪伴時數，引進業師讓大家能夠做得更好。

最後兩項為家長參與和友善家庭，陳時中提出要有定期座談，辦理重要教育活動，也要邀請家長共同參與。增加職場托育，協助企業與幼托機構媒合，提供更好的職場托育服務。（編輯：唐聲揚）1111103