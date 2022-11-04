江聰淵告誹謗 林姿妙駁不要躲在國家機器後面
（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）國民黨懸掛看板指民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵盜採砂石、賤賣市產和論文抄襲；江聰淵今天提告對手林姿妙等人誹謗。林姿妙說，請江聰淵正視做過的事，不要躲在國家機器後面。
江聰淵透過新聞稿表示，25年前尚未從政時，因承包公共工程將雨水下水道工程所挖取的砂石用以鋪平道路，未移為他用。事發當時他不在現場，台灣高等法院也認定挖取砂石目的「僅在鋪平道路並非盜賣」，對手卻斷章截句惡意詆毀。
江聰淵說，接任宜蘭市長後，為有效利用公有閒置土地，依循前任市長經驗，採取公開標售方式處分公有閒置土地，款項用於推動「班班有冷氣」及興建李科永圖書館，過程也經不動產估價師、財產審議委員會決議價格，經代表會及縣政府核淮後依法公開標售，卻被惡意拼湊成賤賣更是顛倒黑白。
江聰淵說，為自我提升報讀碩士在職專修班，期間經教授指導、同儕討論及研讀文獻後，親自撰寫論文完成學業，迄今未受學術倫理委員會認定為抄襲，林姿妙陣營的不實指控，卑劣至極。
江聰淵表示，國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙除廣設不實陳述的看板強加指摘外，更教唆競選總部發言人、縣議員黃琤婷夥同縣議員楊弘旻、莊淑如等人，多次召開記者會及發布新聞稿不實指控。今天前往宜蘭地檢署按鈴申告林姿妙、黃琤婷、楊弘旻、莊淑如涉犯刑法加重誹謗罪，與違反公職人員選舉罷免法「意圖使候選人不當選」。
對此，黃琤婷說，江聰淵25年前因盜採砂石入監服刑3個月，他在不久才親自召開記者會坦承，難道患了失智症，江聰淵的淡江大學碩士論文涉嫌抄襲，是以學術檢驗方式得出的客觀結果，抄襲程度高達4成以上，已明顯違反學術倫理與規範，淡江大學卻遲遲不召開學倫會，令人起疑，呼籲淡江大學立即對外說明。
楊弘旻說，江聰淵選情告急，為轉移焦點提告「要告就告」，事實就是事實。莊淑如說，江聰淵當賊喊抓賊，盜採砂石是不爭的事實，江聰淵選情告急不分青紅皂白提告，用提告轉移焦點，相信選民眼睛是雪亮的，心中早已有一把尺。（編輯：方沛清）1111104
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