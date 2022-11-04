江聰淵告誹謗 林姿妙駁不要躲在國家機器後面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（右）4日在律師陪同下，前往宜蘭地檢署按鈴申告國民黨籍對手林姿妙等人涉犯刑法加重誹謗最且違反選罷法。（江聰淵提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）國民黨懸掛看板指民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵盜採砂石、賤賣市產和論文抄襲；江聰淵今天提告對手林姿妙等人誹謗。林姿妙說，請江聰淵正視做過的事，不要躲在國家機器後面。

江聰淵透過新聞稿表示，25年前尚未從政時，因承包公共工程將雨水下水道工程所挖取的砂石用以鋪平道路，未移為他用。事發當時他不在現場，台灣高等法院也認定挖取砂石目的「僅在鋪平道路並非盜賣」，對手卻斷章截句惡意詆毀。

江聰淵說，接任宜蘭市長後，為有效利用公有閒置土地，依循前任市長經驗，採取公開標售方式處分公有閒置土地，款項用於推動「班班有冷氣」及興建李科永圖書館，過程也經不動產估價師、財產審議委員會決議價格，經代表會及縣政府核淮後依法公開標售，卻被惡意拼湊成賤賣更是顛倒黑白。

江聰淵說，為自我提升報讀碩士在職專修班，期間經教授指導、同儕討論及研讀文獻後，親自撰寫論文完成學業，迄今未受學術倫理委員會認定為抄襲，林姿妙陣營的不實指控，卑劣至極。

江聰淵表示，國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙除廣設不實陳述的看板強加指摘外，更教唆競選總部發言人、縣議員黃琤婷夥同縣議員楊弘旻、莊淑如等人，多次召開記者會及發布新聞稿不實指控。今天前往宜蘭地檢署按鈴申告林姿妙、黃琤婷、楊弘旻、莊淑如涉犯刑法加重誹謗罪，與違反公職人員選舉罷免法「意圖使候選人不當選」。

對此，黃琤婷說，江聰淵25年前因盜採砂石入監服刑3個月，他在不久才親自召開記者會坦承，難道患了失智症，江聰淵的淡江大學碩士論文涉嫌抄襲，是以學術檢驗方式得出的客觀結果，抄襲程度高達4成以上，已明顯違反學術倫理與規範，淡江大學卻遲遲不召開學倫會，令人起疑，呼籲淡江大學立即對外說明。

楊弘旻說，江聰淵選情告急，為轉移焦點提告「要告就告」，事實就是事實。莊淑如說，江聰淵當賊喊抓賊，盜採砂石是不爭的事實，江聰淵選情告急不分青紅皂白提告，用提告轉移焦點，相信選民眼睛是雪亮的，心中早已有一把尺。（編輯：方沛清）1111104