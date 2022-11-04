吳欣盈質詢處女秀小失誤 坦言新生報到還要再努力

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新光集團第3代吳欣盈（圖）2日宣誓就職遞補民眾黨不分區立委後，4日首度在立法院議場質詢行政院長蘇貞昌，她上台時一度忘記帶簡報遙控器，笑著回座位拿取。中央社記者徐肇昌攝 111年11月4日

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（中央社記者郭建伸台北4日電）台灣民眾黨立委吳欣盈今天首次在立法院會質詢，但在質詢時忘記拿簡報筆，一度走下質詢台，且過程有些緊張，質詢時限未到就提早結束。吳欣盈受訪坦言，因為機器故障，而且是新生報到，還要再努力。

立法院今天繼續進行施政總質詢，吳欣盈下午現身議場，身穿一襲黑色套裝，別上立委胸針，首次站上質詢台，關心台灣的國際競爭力、企業ESG和碳盤查議題。

不過吳欣盈開始質詢後發現忘了拿簡報筆，一度走回座位，多花20秒來回一趟。

實際質詢時，吳欣盈操作機器有些問題，簡報還快速換了好幾頁，吳欣盈甚至皺起眉頭，且不時抬頭看螢幕是否吻合質詢進度。

吳欣盈質詢時指出，根據主計總處統計，台灣近10年所得分配惡化，她擔憂台灣最富有的20%與最窮的20%差距越來越大；談及ESG（環境、社會責任、公司治理）議題，她指出台灣是進出口國，企業的永續指數相當重要，而歐盟這幾年推動許多ESG法案、綠色債券，關心政府有什麼作為提升企業ESG指數。

立法院院會4日進行施政總質詢，甫就任的民眾黨立委吳欣盈（圖）首度在議場質詢行政院長蘇貞昌，受到媒體關注。中央社記者徐肇昌攝 111年11月4日

吳欣盈今天的院會質詢時間是15分鐘，不過她沒有用完時間，還反問行政院長蘇貞昌等官員，「如果在15分鐘以下問完之後，我現在就可以離席了嗎？」蘇貞昌則向她點頭示意，表示「謝謝」。

雖然提早結束質詢，但吳欣盈並沒有馬上離開議場，反而坐在議場內聆聽民進黨立委趙天麟質詢；質詢中場休息時，吳欣盈也趁機會與農委會主委陳吉仲、國發會主委龔明鑫寒暄。

吳欣盈走出議場時接受訪問，媒體詢問她第一次質詢是否有點緊張。她笑說，因為機器故障，不知道按鈕要按哪。

媒體追問吳欣盈為今天質詢打幾分。吳欣盈嘆了一口氣，表示她是新生報到，還要再努力。

前民眾黨立委蔡壁如日前因論文爭議，辭去立法委員職務，根據台灣民眾黨2020年不分區立委排名，遞補的是排名第7名新光集團第三代吳欣盈，而吳欣盈於2日宣誓就職不分區立委。（編輯：林興盟）1111104

新光集團第3代吳欣盈日前宣誓就職遞補台灣民眾黨不分區立法委員，4日首度前進立法院議場進行質詢，成為媒體關注焦點。中央社記者徐肇昌攝 111年11月4日