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雙喜臨門 吳欣盈將接民眾黨立委、臉書宣布要當媽

2022/10/31 22:47
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（中央社記者郭建伸台北31日電）新光集團第3代吳欣盈11月2日將宣誓就職遞補台灣民眾黨不分區立委。吳欣盈今天在臉書宣布自己即將當母親，她的另一半名叫雷諾，是專注歐盟能源政策的執業律師，與擔任立委一樣都是沒經歷過的角色。

民眾黨前立委蔡壁如日前因論文涉抄襲風波請辭，吳欣盈為不分區立委遞補名單，中選會日前頒發當選證書。

吳欣盈今天在臉書表示，愛情一直不是她人生中的優先追求，尤其3年多前結束一段婚姻，令她身心俱疲；但人生就是如此，永遠不會知道劇本的下一頁。

吳欣盈透露，她在15年前友人的聚會中認識現在另一半雷諾，當時雷諾就對她產生好感，但她渾然不知，後來還邀請雷諾參加她與前夫的婚禮。

吳欣盈指出，本以為往後的人生各自精彩，沒想到雷諾從家人口中知道她恢復單身的消息，立刻傳簡訊慰問，就此開啟「未完待續」的新頁。

吳欣盈說，雷諾目前是執業律師，專注於歐盟能源政策，即使接任立委讓他們必須分隔兩地，他也充分支持並且理解；而她也即將當媽，盼宣布這消息與親友一起分享幸福。

吳欣盈的前夫為華南金第3代林知延，兩人於2019年離婚。（編輯：林克倫）1111031

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