蔡適應將陪蘇揆視察國1災情 謝國樑推寵物政策

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（中央社記者沈如峰基隆5日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天說，明天將陪行政院長蘇貞昌，視察國道1號汐止段邊坡滑落災情，希望中央加速進度，儘速解決基隆通勤族交通問題。

國民黨基隆市長參選人謝國樑今天推出「微型寵物室內樂園」等系列友善寵物政策，希望讓基隆真正成為一個有愛城市。

蔡適應表示，過去他為基隆爭取許多中央計畫及政績，本來預定明天與蘇貞昌向市民說明，但救災比辦活動更重要，蘇貞昌也特別關心基隆的狀況，所以他取消活動，明天將與蘇貞昌到國道1號汐止段邊坡災區現場會勘，加速解決交通相關問題。

蔡適應提到，基隆的通勤和交通，他一直有規劃政見幫大家省荷包、省時間、省麻煩，分為短中長期的計畫。短期部份，提升市公車量能、增聘司機員、汰換老舊公車、強化服務。

蔡適應表示，中期部分，將推動基北通勤月票方案，持續增加國道快捷公車，開闢市內跨區路線公車，再搭配長期的方案，持續推動國道1號拓寬、增闢七堵匝道，鼓勵雙北聯營公車延伸到基隆。

謝國樑表示，毛小孩是許多人相處的伴侶，過去基隆市政府的寵物政策多著重在收容、防疫上，但往往忽略，寵物也如同人類一樣有活動需求，加上基隆多雨，寵物活動的空間十分有限，所以提出「微型寵物室內樂園」概念，提供飼主與寵物能有一個小型化的室內空間，讓基隆成為寵物友善之都。

他表示，也將規劃設置流浪犬領養專區、寵物疫苗專區、寵物結紮專區等服務，並推廣「寵物長照服務」，邀集動物醫院及寵物業者推廣長照課程。（編輯：張銘坤）1111105