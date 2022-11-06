蔣萬安批疫情7問沒講清楚 陳時中：他想聽不懂

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國民黨台北市長參選人蔣萬安向民進黨對手陳時中提疫情7問，指他不曾講清楚。陳時中（前中）6日出席2022小英盃慢速壘球錦標賽前受訪表示，以蔣萬安的聰明才智，自己看資料都會清楚，「他想要聽不懂，當然就會聽不懂」。中央社記者王飛華攝 111年11月6日

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安向民進黨對手陳時中提疫情7問，指他不曾講清楚。陳時中今天回應，以蔣萬安的聰明才智，自己看資料都會清楚，「他想要聽不懂，當然就會聽不懂」。

台北市長選舉電視辯論會昨天登場，蔣萬安向陳時中提出3+11會議紀錄、民間買疫苗受阻等疫情7問，陳時中回答「你又來了，一直問這些問題，裝睡的人叫不醒」等話後，蔣萬安反擊，因為陳時中不曾講清楚才一問再問。

陳時中今天上午出席2022小英盃慢速壘球錦標賽前接受媒體聯訪表示，以蔣萬安的聰明才智而言，自己看資料都會清楚，「他想要聽不懂，當然就會變成聽不懂」。

陳時中強調，相關問題已經回答過很多次，他在許多記者會上再三講，也做了Q&A，未來還是可以利用其他機會再講一講。

對於在辯論會上屢次提起台北市長柯文哲，陳時中說，柯文哲是現任市長，想要繼任的人當然會對現任有所批評，把好的延續、不好的改進，無黨籍對手黃珊珊則是把市政沒處理好的地方拿出來請教大家。

媒體詢問，怎麼看辯論會後的民調變化。陳時中表示，都可以參考，但市民是活生生的個體，擁有自主意識，若把選民看成一張張選票就是大錯特錯，應是思考如何提供市民最好的服務。（編輯：李亨山）1111106