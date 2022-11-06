蔣萬安：美國律師執照有效 一度遲繳會費遭註記

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨台北巿長參選人蔣萬安遭質疑其矽谷律師資格遭停權而不值得託付。蔣萬安6日赴內湖區市場掃街拜票前受訪表示，美國律師執照有效並可執行業務，被註記是因遲繳會費及指紋按捺沒完成，目前都已補齊。中央社記者劉世怡攝 111年11月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北6日電）國民黨台北巿長參選人蔣萬安遭質疑其矽谷律師資格遭停權而不值得託付。蔣萬安今天表示，美國律師執照有效並可執行業務，被註記是因遲繳會費及指紋按捺沒完成，目前都已補齊。

國民黨台北巿長參選人蔣萬安今天與同黨籍市議員參選人李彥秀前往內湖區737巷市場掃街拜票前，接受媒體聯訪時，做上述表示。

蔣萬安昨天在台北市長選舉電視辯論尾聲表示，要以「4項發展、5大中心」讓台北重新與世界接軌，用在矽谷的經驗，成為台北市未來科技大城的基礎，把矽谷的多元與包容、活力與創新，帶進台北，打造台北成為機會之都、希望之都、世界之都。

媒體今天提問，旅美學者翁達瑞對其美國矽谷律師的資料存疑，因為被三次停權而不值得託付。

蔣萬安對此表示，他現在美國律師執照是有效的，完全可以在美國執行律師業務，這是公開的資訊，而且在懲處欄可以看到，他並沒有被懲處，而會被註記是因為在立法委員期間比較忙而遲繳會費，還有因為疫情被要求做指紋按捺，所以比較晚才完成指紋按捺，現在都已經將相關的文件補齊。

另外，針對高端疫苗保護效益獲專家認可，順利保住緊急使用授權（EUA）的議題，蔣萬安指出，高端提出來的報告是民眾被當高端的白老鼠實驗，如果是在國外，民眾是可以領到新台幣數十萬元的營養費及補償費，但是在台灣，高端卻是連三期實驗都沒完成，甚至打了高端的民眾無法去日本，其實高端只要符合國際的標準，做完一二三期的試驗，就不會有讓人質疑的餘地。

蔣萬安表示，「最可惡的是前中央疫情指揮中心指揮官、對手陳時中為了要護航高端，用了很多的謊言及政治力去阻擋BNT疫苗進來，這是民眾最無法接受的，這部分陳時中跟衛生福利部應該清楚的給國人一個交代」。

日本已開放旅客赴日自由行，但未認證台灣生產的高端疫苗，若接種高端疫苗，須出示出發前72小時PCR陰性證明。

媒體問，覺得陳時中有最大的側翼嗎？蔣萬安回應，府、院、黨，還有包括衛福部及中央疫情指揮中心，包括衛福部長薛瑞元之前帶著王必勝等官員到陳時中的競選總部去密會，這些到現在都沒辦法說明清楚。（編輯：李亨山）1111106