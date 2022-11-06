選戰激烈 蔡英文替陳時中、18歲公民權催票

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2022小英盃慢速壘球錦標賽開幕活動6日在台北大佳河濱公園舉行，兼任民進黨主席的總統蔡英文（前）出席並致詞。中央社記者王飛華攝 111年11月6日

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市長選戰倒數階段，身兼民進黨主席的總統蔡英文今天說，選情很膠著，需要大家幫忙拉票、催票，讓民進黨參選人陳時中當選，與中央一起拚出好成績，還要拜託大家同意18歲公民權。

2022小英盃慢速壘球錦標賽今天上午舉行開幕儀式，蔡英文、陳時中、前副總統陳建仁及小英之友會全國總會總會長顏志發、台北市小英之友會總會長陳茂仁等人出席。

蔡英文致詞表示，小英盃慢壘賽邁向第10屆，越來越熱鬧，要感謝大家過去2年團結一心，共同控制住疫情，現在才能安心打球、正常生活，「前指揮官阿中也在現場，我們也給他鼓勵、加油一下。」

蔡英文指出，打球靠的是團隊合作，唯有如此才能打出好成績；治理國家也是一樣，台灣就像一支球隊，中央和地方政府各有守備位置，要當彼此的「神隊友」才能發揮戰力，在國際上打出好成績。

蔡英文說，距離選舉剩下20天，現在選情很激烈、很膠著，需要大家一起當陳時中和民進黨的神隊友，幫忙拉票、催票，讓陳時中當選後在台北成為執政團隊的神隊友，與中央一起拚出更好的成績。

蔡英文指出，還有一件事要特別拜託大家，就是18歲公民權的修憲複決案，「這件事真的很重要」，請大家一起投下同意票，讓更多新隊友能夠加入參與公共事務，決定國家未來。

陳時中則說，慢速壘球是不分年齡層、全家都可以一起玩的運動項目，將來他希望打造讓小朋友能夠「遊中學」、快樂長大的台北市，還會每年發放藝遊券給6到18歲兒童、青少年，從小培養體育及文化素養。

陳時中表示，電視辯論會昨天剛結束，雖然他無法像立委、議員一樣口齒伶俐，但他跟大家分享的都是心內話，將來他仍會不斷提出政見供市民檢驗，並持續與市民搏感情，如果大家覺得他可以信任且政見是可行的，請投他一票。（編輯：李亨山）1111106

民進黨台北市長參選人陳時中（前）6日在大佳河濱公園出席2022小英盃慢速壘球錦標賽開幕活動，並上台致詞。中央社記者王飛華攝 111年11月6日

2022小英盃慢速壘球錦標賽6日在台北大佳河濱公園舉辦開幕活動，前副總統陳建仁（前）出席並致詞。中央社記者王飛華攝 111年11月6日

兼任民進黨主席的總統蔡英文（前左）、民進黨台北市長參選人陳時中（前右）6日到大佳河濱公園，出席2022小英盃慢速壘球錦標賽開幕活動，2人一同為壘球賽開球。中央社記者王飛華攝 111年11月6日