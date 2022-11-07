民進黨推選前投票指南影片 首集對比林姿妙江聰淵

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（中央社記者葉素萍台北7日電）民進黨今天推出全新系列影片「選前投票指南」，首集影片對比民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵與現任縣長林姿妙；民進黨說，這系列影片以3分鐘左右的時間，帶觀眾快速檢視參選人的人格特質、從政資歷與能力。

選戰倒數19天，民進黨今天推出全新系列影片「選前投票指南」。

民進黨透過新聞稿指出，這系列影片由發言人謝佩芬、黃彩玲、謝子涵「選前總複習」。今年選戰充斥許多扭曲與抹黑的不實訊息，模糊選舉焦點。這系列影片以3分鐘左右的時間，帶觀眾快速檢視參選人的人格特質、從政資歷與能力，盼提供選民回歸理性、審慎思考空間，能為自己的家鄉與未來，投下正確的一票。

民進黨說，影片第一集從關注宜蘭選情開始，現任縣長林姿妙是全台唯一被檢方起訴的首長參選人。黃彩玲表示，林姿妙不只被以貪汙圖利、洗錢等罪狀起訴，還有家人干政、滅證問題，而其自豪的「營養午餐免費」也數度爆食物中毒。

黃彩玲說，盤點江聰淵於8年宜蘭市長任內政績，催生「幾米公園」等多項經典建設，上個月宜蘭豪雨淹水，江聰淵更第一時間投入救災，協助縣民解決問題，相較於林姿妙與中央災變中心連線的「一問三不知」，看出兩位參選人的「應變能力」。

民進黨表示，「選前投票指南」系列影片是繼網路實境節目「一碗麵的時間」後的創新嘗試，將時下流行的產品評比與資訊懶人包「影像版」，比較各縣市參選人的經歷與政見，且為配合社群觀看習慣並廣傳，每支影片皆在3分鐘上下。

民進黨說，這系列影片提供忙碌無暇關注選舉的選民，也鼓勵尚未決定投票傾向的民眾，在回歸理性思考後，投給最能「顧家鄉、拚未來」的縣市首長，也為18歲公民權投下同意票。系列影片將在近日密集於民進黨各大社群平台上架。（編輯：蘇志宗）1111107