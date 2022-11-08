李進勇：11/26防疫高標準 無規定提供確診名單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中選會主委李進勇（中）8日視察嘉義市選委會時表示，26日投票採取高標準防疫，保護投票民眾健康，但今年防疫計畫沒有規定要提供確診者名單。中央社記者黃國芳攝 111年11月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）各界關注確診者能否出門投票，中選會主委李進勇今天視察嘉義市選委會時表示，11月26日投票採取高標準防疫，保護投票民眾健康，但今年防疫計畫沒有規定要提供確診者名單。

李進勇視察嘉義市選委會，針對如果候選人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，選委會可以安排候選人以視訊方式參加政見發表會，嘉義市選委會與地方電視台有很好的安排，部分技術上問題，中央會給予協助，一定會順利進行。

至於確診者能否出門投票，各地無一致標準，李進勇接受媒體聯訪指出，中選會在每次選舉都有制定選務防疫計畫，經過疫情指揮中心及縣市政府的備查，已有一致的作業模式，做法非常清楚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李進勇表示，雖然防疫措施逐漸鬆綁，中選會予以尊重，但11月26日投票仍會採取高標準防疫，保護投票民眾健康，今年選務防疫計畫並沒有規定要提供確診者名單，但如果有違反傳染病防治法或選罷法，各機關還是會去處理。

另外，嘉義市長重行選舉延至12月18日投票，恐會影響到11月26日的投票率，李進勇說，選務機關每次選舉都會宣導鼓勵公民投票，今年宣導的力道會再加強，呼籲所有公民珍惜手中的1票。（編輯：黃世雅）1111108