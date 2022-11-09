美共和黨料拿參眾兩院 邱太三：同樣支持台灣

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（中央社記者呂佳蓉台北9日電）對於美國期中選舉是否影響美國政府對台政策，陸委會主委邱太三今天表示，台灣與美國所有政黨與政治人物平等交往，美國總統拜登有友台措施，但共和黨也一樣支持台灣。

美國期中選舉8日舉行，綜合多家民調分析，共和黨幾乎篤定可拿下眾議院，且可能以些微差距奪下參院掌控權。若果如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，任期後兩年恐陷入「跛腳」局面。

對於美國期中選舉是否會影響美國友台政策與兩岸關係，邱太三做了上述表示。

邱太三指出，美國期中選舉最後結果要到明天上午才會明朗，雖然一些預測認為共和黨會獲勝，但就台灣而言，政府過去與美國是和所有政黨與政治人物作平等交往。

他說，拜登有一些友台措施，台灣有感受到，但共和黨也一樣支持台灣，且「可能更加對中國有相當程度的不滿」。

邱太三表示，美國國會的變動可能影響其國內相關政治、經濟議題。但在對外方面，中國軍事崛起對美國和全球造成的疑慮，短期內不會減低。

中共總書記、軍委主席習近平昨天視察軍隊，指全軍要「全部精力向打仗聚焦」，加快提高打贏能力。

邱太三對此表示，習近平在20大報告有「建軍強軍」等指示，在20大結束會有相關動作與行程是可以理解的。

他指出，習近平所謂的「中華民族偉大復興」，「他想要大國崛起，對國際地緣政治不但要做參與者，也希望有實質影響力，甚至擁有主動權的地位條件與身分」。

邱太三表示，「這是各國可以預期他在軍事的擴張，以及地緣政治上所要扮演的角色必然有的行程。」（編輯：周慧盈）1111109