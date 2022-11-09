謝國樑指郝龍斌爭取2088路線 蔡適應批詐騙市民

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對於國民黨基隆市長參選人謝國樑指快捷公車2088路線是由前台北市長郝龍斌爭取，民進黨基隆市長參選人蔡適應（左）9日受訪回應，不要用花言巧語，欺騙基隆市民。中央社記者王朝鈺攝 111年11月9日

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑今天邀請前台北市長郝龍斌前來基隆力挺，提到快捷公車2088路線是郝龍斌爭取，對手蔡適應批評詐騙市民。

謝國樑與郝龍斌上午一同從台北搭乘2088路線到基隆，並在基隆廟口附近掃街拜票，爭取民眾支持。

謝國樑接受媒體聯訪表示，今天很開心邀請當初爭取2088路線的郝龍斌來到基隆，自己擔任立法委員時爭取9026路線，2人是爭取客運的好麻吉，郝龍斌曾擔任2屆台北市長，對於城市治理有豐富經驗。

郝龍斌表示，基隆要改善交通最重要是公車優化，要準點不脫班，謝國樑已掌握優化重點，當初他在爭取2088路線時，謝國樑擔任立法委員，現在已成為通勤族很重要運具，基隆還有很多地方需要改善，對於長遠來看捷運等問題，謝國樑都有清楚的構思，今天特地前來替他背書。

民進黨基隆市長參選人蔡適應上午在國光客運基隆站和港西街客運站牌前，發送「北北基桃首都通1200吃到飽」政見文宣，接受媒體聯訪表示，謝國樑提到2088路線是郝龍斌爭取的，他聽了更加好奇，2088路線是在2016年開通，郝龍斌當時既不是基隆市的立法委員，也不是台北市長，「他（郝龍斌）在爭取什麼東西，我實在不知道」。

蔡適應說，謝國樑為了要選舉，把時間點「烏魯木齊」（台語）湊在一起，就為了要詐騙基隆市民，「什麼都是他們爭取的，事實上可以看得到什麼都做不到」，不要用花言巧語，欺騙基隆市民。

基隆市長林右昌透過新聞稿指出，全基隆市民都知道「2088快捷公車」是他落實政見，與台北市長柯文哲合作推動完成的第1條快捷公車，跟郝龍斌沒有任何關係。

林右昌表示，郝龍斌擔任台北市長時，最看不起基隆，甩都不甩基隆，也不願意開放台北市的「黃金路權」給基隆人。現在謝國樑居然找郝龍斌來基隆，還謊稱2088是郝龍斌爭取的，實在是對基隆人最大的污辱。

林右昌說，謝國樑找對基隆市最不好的前交通部長葉匡時來輔選，又散播9026路線要改道、減班不實消息，惟恐天下不亂，造成通勤民眾恐慌；今天又找對基隆市最不好的郝龍斌提2088是郝龍斌爭取的，只能說謝國樑為了選舉已經瘋狂，必為市民所唾棄，也顯示選情敗象已露。（編輯：方沛清）1111109