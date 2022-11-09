聖克里斯多福訪團盼學台灣健保 蘇貞昌承諾協助

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（中央社記者賴于榛台北9日電）聖克里斯多福及尼維斯總理德魯一行人近日訪台，稍早拜會衛福部，盼學習全民健保制度。行政院長蘇貞昌下午接見訪團時承諾，為增加兩國情誼，將在能力範圍內合作協助此事。

蘇貞昌下午接見聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Drew）一行人；他致詞時表示，德魯就職百日內就訪台，彰顯兩國關係重要。

蘇貞昌說，他知道德魯過去是資深醫師，這次勝選計畫推動健保制度以及福國利民措施，今天上午德魯造訪衛福部、健保署等。

他表示，台灣在推動健保上有多年成功的經驗，將2300萬民眾的健康照顧得非常好，這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，台灣因為有好的健保、健康的公衛制度與醫療量能，不但照顧民眾健康，也在這期間發展好的經濟成績。

蘇貞昌說，如果聖克里斯多福及尼維斯有推動健保的計畫，台灣在能力範圍內，將願意合作協助，加深兩國情誼。

他表示，台灣雖然深受中國武力威脅，但仍不屈不撓，堅定發展經濟、照顧國民，也願意為世界做出貢獻，希望德魯未來能持續仗義執言，在國際場合等為台灣發聲。

德魯則說，上任百日內訪台，就是為了展現兩國強健邦誼，且訪團成員前所未有，包含前任總理、反對黨的領袖，以及內閣最年輕的成員，就是要把兩國的穩健邦誼一直傳承到下一代。

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他也表示，聖克里斯多福及尼維斯想要推動如台灣健保的制度，這次訪台學到了很多經驗，未來希望台灣也能派遣訪團到聖克里斯多福及尼維斯，持續切磋與討論此議題，並協助建立健保體系。

德魯同時表示，將持續在聯合國等層級為台灣發聲、幫台灣爭取機會，因為台灣的經驗應該要讓世界都知道，接下來他將在「聯合國氣候變化框架公約」締約國大會（COP27）與台灣合作，讓台灣的聲音被世界聽到，「我們樂意為台灣發聲」。（編輯：翟思嘉）1111109