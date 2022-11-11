國民黨選舉網站上線 提供民眾完整候選人資訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨今天宣布，九合一選舉網站正式上線，將透過網路社群提供完整的各縣市國民黨候選人資訊，讓民眾了解國民黨對各縣市建設擘劃的願景；同時也將透過Podcast，在各項人民關心的社會議題上發聲。

國民黨今天召開記者會，文傳會副主委林家興表示，國民黨地方選舉資料網站正式上線，網站設立於特別的網址2022win，將提供大家滿滿的各縣市候選人資訊，讓所有的選民可方便地一次了解國民黨地方選舉資訊。

林家興介紹，網頁中提供國民黨22縣市、23位候選人的資料，也包括各直轄市議員參選人的參選資料；此外，在影音專區中，有各候選人的競選歌曲以及具體政見等資訊，提供選民最方便的管道，可以更快、更深入地了解國民黨各候選人，進而認同與支持。

國民黨副發言人楊智伃則介紹國民黨新媒體企劃podcast「聲藏Blue」，楊智伃說，podcast平台的平均訪談時間超過30分鐘，能更深入的討論、更詳細的了解經濟議題、年輕人遇到的困難、產業界的分享等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊智伃表示，希望大家在瑣碎的時間放著聽，在上班搭捷運時聽、在做家事時聽、在健身時聽，都能以輕鬆的心情來聽；現在已有3集在firstory、spotify、kkbox、pocket casts等平台上架，未來也會在apple music上架，歡迎使用各個平台的朋友都可以搜尋訂閱。

楊智伃也說，希望透過podcast，讓大家了解國民黨會持續與人民站在一起，未來國民黨會繼續針對百工百業遇到的爭議、問題、困難，持續訪談第一線的民眾、業者、專家，也會針對時下年輕人關心的進步議題，一起討論。（編輯：張均懋）1111111