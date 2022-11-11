民進黨質疑藍選舉奧步 國民黨反擊

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）民進黨昨天公布十大選舉奧步，質疑藍營。國民黨今天反擊民進黨做賊喊抓賊，從中央到地方展現諸多惡質選風，今年的九合一選戰可說被民進黨抹成有史以來最黑暗的選舉。

民進黨昨天召開記者會，公布十大選舉奧步，質疑藍營涉及抹黑、假訊息、行政不中立等，呼籲民眾若接收到賄選等相關訊息，可自行蒐證、檢舉，除了捍衛選風，更可獲得國家頒發的獎金。

國民黨今天召開「反擊民進黨奧步，做賊喊抓賊」記者會，副發言人楊智伃指出，民進黨不奧步就不會選舉，從過去汙衊走路工、抹黑緋聞，一路到公投宣講花國防部經費、疫苗黑箱事件疑似圖利特定廠商，置國家人民健康於不顧，可說奧步層出不窮。

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文傳會副主委林家興指出，當台中市長盧秀燕說今年選戰是最負面、最多抹黑的一次，全台灣都感同身受。民進黨迄今仍然不懂，選情告急不是因為花的錢太少，而是因為關心民眾的事做太少。

國民黨組發會組營部主任黃原亮表示，國民黨監票志工將在投開票時善盡監察責任，督察有無可疑或異常作為，並確認投開票過程之公正公開。各縣市黨部已成立危機處理小組，考紀會也有中央律師團，如投開票產生任何爭議，皆可即時諮詢與處理。（編輯：翟思嘉）1111111