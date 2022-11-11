蔡培慧：南投不再容黑金 相信正派力量匯聚成功

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

選戰倒數，民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前右4）11日與民進黨副祕書長林飛帆（前右3）等人前往埔里鎮拜票，爭取縣民支持。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天前往埔里鎮拜票並表示，南投人不再容忍黑金跟黑道長期把持，越來越多縣民為家鄉未來勇於發聲，相信正派、善良的力量會在11月26日匯聚成功。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，加強「陸戰」，蔡培慧今天與民進黨副祕書長林飛帆、爭取連任的埔里鎮長廖志城、南投縣議員葉仁創及陳宜君、縣議員參選人蘇昱誠前往市區徒步拜票，下午再用車隊掃街，蔡培慧表示，選戰倒數，腳步不停歇爭取縣民支持。

蔡培慧透過新聞稿表示，林飛帆代表青年力量，也是向善的力量，南投人隱忍很久，不再容忍長期黑金跟黑道把持，近來有越來越多縣民為家鄉未來勇於發聲，走在路上也越來越多民眾向她表達翻轉南投的懇切期盼，相信正派、善良力量會在11月26日這一天匯聚成功。

林飛帆表示，曾與蔡培慧並肩參與社會運動，因此，無論如何都要親自到埔里為踏實努力、始終如一的蔡培慧盡一份心力，距離投票日只剩15天，代表南投脫胎換骨的日子即將到來，懇請所有希望改變南投困境的民眾全力為蔡培慧拉票，終結黑金、黑道、家族政治。

蔡培慧也說，擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間接獲國姓鄉北山村民陳情，發現做為台14線長壽橋改善工程替代道路的中正路四段路況也很危險，當時決議納入改善，待替代道路改善無虞後再執行長壽橋工程，替代道路近日修繕完成，鄉親都非常高興。（編輯：謝雅竹）1111111