蔡適應質疑炒作土地 謝國樑反批捏造賄選

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（中央社記者王揚宇台北14日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應等人今天質疑，國民黨基隆市長參選人謝國樑的一筆60坪受贈土地，包在基隆二信的5萬6000坪土地中，來源為何，是否要用「以小控大」手法炒作土地，謝國樑應說明。

謝國樑上午出席在國民黨基隆市黨部舉行的公教軍警消後援會成立大會後，接受媒體聯訪表示，不知民進黨提的土地是何年、何月或哪筆土地，他只知道民進黨自導自演捏造他賄選，有誣告和違反公職人員選舉罷免法等問題，他明天去提告。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、蔡適應今天召開「揭穿謝國樑的假面具！選市長的目的是為了土地利益？」記者會，質疑謝國樑在財產申報中有一筆「土地受贈」，面積雖然只有60坪，若要整體開發，這筆關鍵小土地，控制著周遭5萬6000坪的土地，而周遭土地地主為基隆二信。

羅致政說，謝國樑在民國101年的財產申報資料中，有這筆土地，取得原因是受贈，但問題在於，這塊土地被基隆二信的土地包著，讓人懷疑，這塊土地是從二信土地中分割出來，後來贈與給謝國樑。

蔡適應表示，透過全市地理資訊系統的公開資料發現，這塊土地大約5萬6000坪，相當於440個籃球場的面積，但在民國91年時，不知道為什麼中間切割出一個大約半個籃球場出來，而謝國樑受贈、獲得這塊土地。

蔡適應表示，詢問過很多土地開發的專業人士，他們認為這是典型的「以小控大」的土地炒作手法，是非常有計畫的，可以透過這樣的操作把屬於二信的資產利益，轉移給謝國樑。

羅致政、蔡適應提出3問，誰贈送土地；二信的土地可以這樣捐贈給一個自然人嗎？如果是二信送的，為什麼要送土地。蔡適應批評，金融炒作、土地炒作高手，不適合當基隆市長，呼籲謝國樑對外說明清楚。

此外，羅致政說，最近收到檢舉，有一封以基隆二信中學董事長、謝國樑的父親謝修平及校長的名義，寄給二信校友的信，內容公開推薦謝國樑及將舉行造勢活動的時間。

蔡適應指出，除了這封信之外，學校老師被謝家要求，要打電話動員，相關選戰支出花費，是否是拿學校公帑來支應；他質疑，自稱最懂法律的謝國樑，根本就是知法犯法，不但違反個資相關法令，也強迫老師不當動員。（編輯：蘇志宗）1111114