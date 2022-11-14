坦言選情緊繃 謝國樑：努力拉開差距
2022/11/14 14:35（11/14 14:41 更新）
國民黨基隆市黨部14日舉行128週年黨慶活動，國民黨主席朱立倫（右）、國民黨基隆市長參選人謝國樑（左）出席，2人於會後一同在基隆市區進行車隊掃街，力拚勝選。中央社記者王朝鈺攝 111年11月14日
（中央社記者王朝鈺基隆14日電）選舉投票倒數，國民黨基隆市長參選人謝國樑今天坦言選情緊繃，他會盡最大努力拉開差距，期待黨主席朱立倫能再來基隆為他加持，加上北北基桃聯合造勢，26日共同獲得勝選。
中國國民黨基隆市黨部今天舉辦「128週年黨慶」活動，國民黨主席朱立倫與謝國樑出席，2人並於會後一同在基隆市區車隊掃街力拚勝選。
朱立倫接受媒體聯訪表示，民進黨無所不用其極，利用各種「奧步」選舉，又跟黑道扯不清，竟敢還當著大家的面要反黑金，黑金最大的代表就是民主進步黨，就是「民主奧步黨」，要拜託民進黨和總統蔡英文，不要為了選舉、為了政治傷害台灣民主，如果成為「民主奧步黨」真是世界笑話、世界之恥，如果用黑金贏得勝選，沒有人會認為光榮。
朱立倫表示，民進黨可以用各種方式抹黑、造謠，民眾絕對沒辦法認同，呼籲選民在最後10幾天千萬不要受影響，國民黨在北北基桃選情穩定，但絕對不敢掉以輕心，因為「民主奧步黨」會用各種「奧步」、抹黑和造謠影響選情，相信4人會共同勝選，就可打造北台灣超級大城市。
謝國樑說，民進黨基隆市長參選人蔡適應陣營日前還自導自演，指控他不實的賄選案，呼籲民進黨出面說清楚，不要用抹黑方式選舉。他17日將舉辦萬人造勢大會「造勢造的好，勝選沒煩惱」，這場活動會是非常重要的關鍵。（編輯：李錫璋）1111114
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