推敬老金遭批騙票 江聰淵：林姿妙做不到我來做

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）國民黨宜蘭縣議會黨團今天批評民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵所提敬老禮金政見是騙選票。江聰淵回應，如果國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙做不到的，就交給他來做。

江聰淵日前推出「敬老禮金369」政見，主張由宜蘭縣政府編列預算，將發給縣籍65歲以上長者每年新台幣3000元重陽敬老禮金，80歲以上6000元，90歲以上9000元，超過百歲者加碼到1萬5000元。

國民黨宜蘭縣議會黨團今天上午批評江聰淵開出「敬老禮金369」政見就是1張低級的「芭樂票騙選票」，江聰淵擔任宜蘭市長8年，宜蘭市各方面財政資源都優於其他各鄉鎮。

江聰淵擔任宜蘭市長，國民黨宜蘭縣議會黨團指出，江聰淵從民國107起就幾乎沒調整宜蘭市的敬老禮金，甚至比其他鄉鎮敬老禮金都少，選舉一到就政策買票，債留子孫，這是不負責任的做法。

國民黨宜蘭縣議會黨團表示，如果江聰淵「敬老禮金369」政見是一項好的福利政策，應該是宜蘭市公所率先實施，江聰淵在市長任內能做為而不做為，現在卻把它拿來當成是競選的政見，根本就是行政怠惰。

江聰淵上午在宜蘭縣議會指出，林姿妙涉犯貪污、洗錢等罪遭到起訴，真的不適任縣長這個位置。

針對「敬老禮金369」政見遭批評，江聰淵回應，林姿妙在擔任縣長期間，有許多事做不到，包含文化中心圖書館的補助款被中央收回、清水大閘門抽水站工程無法發包。

江聰淵說，他不只在生育幼兒津貼、學童營養午餐等福利要照顧，也要對於長輩尊重，因此推出「敬老禮金369」政見，如果林姿妙做不到的，就交給他來做。（編輯：戴光育）1111114