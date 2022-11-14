蘇震清駁斥倒戈 全力支持民進黨屏東縣長參選人

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（中央社記者王揚宇台北14日電）媒體報導，屏東縣無黨籍立委蘇震清倒戈，公開支持國民黨屏東縣長參選人蘇清泉。蘇震清今天親上火線駁斥，多次強調會全力支持民進黨提名的屏東縣長參選人，也說自己非常愛民進黨。

民進黨提名立委周春米參選屏東縣長。過去是民進黨一員的蘇震清，因案退黨，但今天有媒體報導，指蘇震清倒戈，表態支持蘇清泉，引發各界議論。

蘇震清下午在立法院召開記者會澄清，駁斥這項不正確的消息，也說雖然現在有司法問題，相信未來司法會還他清白，一定會用清白之身，重新回到他最愛的民進黨。

蘇震清強調，他在屏東全心全意，支持民進黨提名的縣長參選人，這是無庸置疑的。

蘇震清也還原事發經過，他表示，13日參加屏東縣新園鄉民代表參選人許金墻的競選總部成立大會，蘇清泉也到現場；有地方人士說，蘇清泉在台上一直稱讚他，基於禮貌應該要禮尚往來，也稱讚人家幾句。

蘇震清指出，他在現場講了幾句讚美的話，是基於禮貌情誼，希望媒體不用過度解讀，期盼這場選舉是一場君子之爭。

蘇震清再次強調，他一路以來，永遠、永遠最愛民進黨，「我支持民進黨提名的縣長候選人」。（編輯：蘇志宗）1111114