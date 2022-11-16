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元首維安狙擊槍未獲輸出許可 特勤中心：改向美採購

2022/11/16 11:45
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（中央社記者黃雅詩台北16日電）國安局特勤中心採購元首維安狙擊槍案經3次流標後，在10月底決標。特勤中心副指揮官李榮華今天在立院透露，已從原本向英國採購，改為向美國採購，預期可順利獲得美國核發的輸出許可證。

立院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分。立委江啟臣、王定宇、馬文君、林昶佐、趙天麟、吳斯懷、溫玉霞、廖婉汝皆提案指出，國安局採購狙擊槍案多次流標應檢討，委員會決議凍結預算新台幣100萬元，國安局提出書面報告並確認獲狙擊槍輸出許可證後方可動支。

國安局特勤中心維護總統蒞場安全的反狙擊組，配備的M24狙擊槍已使用超過20年，110年原決標將採購英國精密國際（AI）公司的AX MKⅢ先進狙擊槍等裝備。國安局先前表示，因疫情導致無法及時獲得英國政府核發的輸出許可證而解約。

立委馬文君、王定宇今天在審查預算時詢問，國安局重新採購狙擊槍，是否迄今仍未取得輸出許可證？李榮華表示，因10月25日才剛決標，因此尚未獲得輸出許可證，但國安局研判此次「取得輸出許可證不會有問題」。

溫玉霞追問，取得哪國的狙擊槍輸出許可證？李榮華回應，是美國的。

國安局現有M24狙擊槍已使用超過20年，國安局自110年起連續3年編預算採購7.62公厘狙擊槍。特勤中心日前曾證實此案已決標。但未透露決標標的是否為原欲採購的槍型與配備。（編輯：蘇龍麒）1111116

溫玉霞
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