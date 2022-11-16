諾魯總統參訪台北港 盼借鏡台灣港口經營管理

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）率團訪問台灣，今天參訪台北港，並盼借鏡台灣港口經營管理技術，由台灣協助構建諾魯在港口營運、人員培訓等方面的能力。

台灣港務公司發布新聞稿，諾魯共和國總統昆洛斯上午在外交部駐諾魯大使館大使王海龍、禮賓處處長李志強的陪同下，率訪問團參訪台北港，港務公司董事長李賢義及基隆港務分公司總經理高傳凱率隊接待。

台灣港務公司說，諾魯訪問團以交流港口經營管理技術為主要拜訪目的，選定台北港為港口參訪標的，希望能藉以提升諾魯港口的設施服務效能、營運績效及永續發展。

李賢義致詞說，港務公司所經營的台灣7大國際商港，總貨物裝卸量在去年超過7億5000萬噸，創下公司成立以來的新高。港務公司於109年與諾魯海事暨港口管理部曾簽訂合作備忘錄，後續雙方將就諾魯港口的營運作業、人才培訓等議題合作。

昆洛斯致詞表示，建設先進國際海港是諾魯遠大的夢想。希望台諾兩國能在109年所簽的備忘錄架構下，持續進行合作，由台灣協助構建諾魯在港口營運、人員培訓等方面的能力。

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李賢義表示，台諾簽署合作備忘錄後，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）情影響，尚未實質交流，港務公司預計12月派員至諾魯參訪，了解目前諾魯港灣建設進度，再配合其港埠需求，擬訂相關人才培育課程計畫，協助友邦建立先進國際海港，也歡迎諾魯後續派遣人才來台灣，共同交流學習。

高傳凱以台北港空照圖向諾魯訪問團介紹台北港的發展歷程、經營管理情形及未來展望。隨後，港務公司考量諾魯新港區規劃有貨櫃碼頭及貨櫃場，特別安排參訪團參觀台北港貨櫃儲運中心，供諾魯港務局作為經營參考。（編輯：陳政偉）1111116