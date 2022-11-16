黃偉哲：發展市政不吝嗇 未因從政而致富

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

尋求連任的民進黨籍台南市長候選人黃偉哲16日晚間出席市長選舉公辦電視政見發表會，會中暢談市政及福利建設，他表示，有人說他小氣，但他對市政不會吝嗇，也未因從政而致富，台南財政逐步改善，市民可以檢視。中央社記者張榮祥台南攝 111年11月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南16日電）尋求連任的民進黨籍台南市長黃偉哲，今晚在公辦電視政見發表會表示，有人說他小氣，這是他自己的事，但他對市政不會吝嗇，也未因從政而致富。

黃偉哲指出，他2018年競選台南市長時承諾讓市民過得更好，4年來，台南經濟發展好，吸引投資新台幣1兆8000億元，台南失業率六都最低，觀光住房率和市民光榮感高居全國第一。

面對國民黨台南市長候選人謝龍介以學甲區88發槍擊案的攻擊，黃偉哲表示，有人用單一治安事件否定台南，以政治語言及政治利益否定檢警專業，他感到可惜遺憾，任何政治人物不應政治操作，政治歸政治，司法歸司法，不能互相干涉。

黃偉哲說，他支持警消，提高津貼、加給及器材，警消是維持城市運轉的最重要力量之一，要愛台南，不要一路唱衰，他從政以來從未成為治安的負擔。

黃偉哲說，他上任1年後就遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，他隨即拜訪口罩及酒精工廠，讓第一線人員有安全裝備；防疫要面對及解決問題，科技防疫很重要，台南的確診率、確診數及中重症患者都是六都最低。

黃偉哲表示，現在是科技時代，有人說要比照前台南市長蘇南成成立馬上辦中心，這是很好的事，但當時沒有網路，如今大家若因疫情或其他問題跑到市長室，豈不是變成馬上感染或確診中心。

黃偉哲說，治理城市如同掌管家計，台南財政未優於其他五都，但台南福利及建設增加，債務減少，長照、幼托及婦女政策更好，他要保護所有人，捍衛性別平等及尊重兩性平權是他的中心價值。

黃偉哲大談台南市政及福利建設，他表示，有人說他小氣，但他對市政不會吝嗇，也未因從政而致富，台南財政逐步改善，市民可以檢視。

黃偉哲說，台南吸引企業投資，創造3萬個就業機會，1年產值多出4000億元，他拚經濟及落實居住正義，希望市民挺台南、挺台灣，支持台南發展，不要看衰，選舉一時紛紛擾擾，但要留下歷史見證。（編輯：謝雅竹）1111116